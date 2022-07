Definisjon | Miri – Miri infrarødt kamera

Miri (middels infrarødt instrument) det er ett av fire instrumenter ombord på observatoriet james webb (JWST). Dette er et sett som består av et widefield-bildeapparat, koronagraferen spektrometer bass Vedtak og et integrert feltspektrometer med middels oppløsning. Av de fire JWST-instrumentene er Miri den eneste som vil observere i det termiske infrarøde (mellom 5 og 28 mikron). I likhet med de tre andre instrumentene er den plassert inne i Isim. (Integrert vitenskapelig instrumentmodul) som også rommer mange delsystemer.

Sølvinstrumentet til venstre er Miri og gullinstrumentet, delvis synlig innenfor rammen, er FGS/Niriss levert av Canada. © NASA

Miri, et JWST-instrument for å studere planeter, stjerner og galakser i infrarødt lys

Sammenlignet med andre lignende instrumenter, inkludert det om bord på romteleskop spitzer av GRYTEMiris detektorer oppnår en følsomhet på ca. 50 ganger spitzer med syv ganger større vinkeloppløsning.

Som forklart av Institutt for astrofysikk ved CEA, er Miri ment å bidra på en overveiende måte til de fire hovedforskningstemaene som JWST ble bygget for, som er å studere dannelsen og utviklingen av galakser som presenterer en rødt skifte større enn z = 5, men også mekanismene fysisk som styrer dannelsen av stjerner og planeter, studiet av protoplanetære diskerde nukleosyntese av de første elementene annet ennhydrogen oghelium (at astronomer kalle de «tunge» elementene), og søken etter støtte for livets utseende.

De viktigste vitenskapelige målene til Miri er å muliggjøre studiet av:

