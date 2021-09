Definitivt 2021: Adam Beatty parret seg med Katya Jones på lanseringsarrangementet

Under lanseringsarrangementet Strictly Come Dancing slo den olympiske mesteren Adam Beatty seg sammen med Katya Jones, der Anton du Pack debuterte som dommer på heltid.

15 kjendiser finner ut hvilke profesjonelle partnere som skal trene og spille hovedrollen i sin tid på BBC One -serien.

Beatty, en tre ganger olympisk mester som spesialiserer seg på brystslag, meldte seg på etter seieren på Tokyo Games i sommer.

BBC -presentatøren Dan Walker møter Nadia Baichkova for første gang på Wembley Stadium.

EastEnders-skuespilleren Rose Eiling-Ellis ble paret med Giovanni Bernice og var definitivt den første døve deltakeren som dukket opp.

Coronation Street -stjernen Katie McLean slo seg sammen med Jorga Marquez, som spøkte med at Marquez “ikke var stresset” etter å ha blitt fortalt at han var i finalen to ganger, men aldri vant Glitterball -trofeet.

CBCBC -programleder Rice Stephenson har slått seg sammen med Nancy Sue, mens Dragon’s stjerne og gründer Sarah Davis har slått seg sammen med Aljaz Schorzene for å møte ham for første gang foran North Angel.

Beep -showstjernen Robert Webb slo seg først sammen med den australske danseren Diane Buswell.

Onsdag bekreftet BBC at en profesjonell danser hadde testet positivt for Kovit-19, men at utgivelsen ikke ville bli påvirket da den allerede var spilt inn.

Kringkasteren sa: “En profesjonell danser har testet positivt for Kovit-19, men dette påvirket ikke rekorden for lørdagens sending.

“Vi følger regjeringens retningslinjer for å sikre sikkerheten til alle på showet.”