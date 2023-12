Defour gir dem grønt lys: «De kan ringe meg».

Steven Defour, finalist i den siste belgiske cupen, har ikke vært trener for FC Mechelen siden 2. november. Nå arbeidsledig vil 35-åringen fra Antwerpen neppe komme tilbake til benken veldig snart.

Faktisk i et intervju Nyhetsblad, kunngjorde Steven Defour at klubbene kunne kontakte ham fra januar. Det gjenstår nå å se om det belgiske laget vil prøve dette eller velge et nytt eventyr i utlandet. «Nei, jeg vil fortsette å trene. Ingenting i meg sier at jeg ikke skal trene lenger. Frem til januar vil jeg suspendere alt. Fra da av kan klubbene ringe meg.»

Mechelen

Song et Or på sin side bestemte seg for å erstatte Steven Defour med Besnik Haci. Så den albanske treneren Mechelen får i oppgave å sette alt på plass for å unngå å havne i front av Belgias fotballelite. En stor utfordring. Med tre poeng foran rød sone, har det endelig blitt mer presserende å hente poeng for Antwerpen.

