Defragmenter en harddisk enkelt og enkelt

Hvis du er en datamaskinbruker, har du kanskje hørt om harddiskfragmentering og defragmentering. Det er sant at med utviklingen av SSD-er er dette spørsmålet mindre avgjørende i dag enn tidligere, men det er fortsatt relevant. Derfor er det alltid nyttig å forstå dette fenomenet og vite hvilken løsning som skal implementeres for å begrense det.

Hva er fragmentering?

Hver gang en fil lagres på en datamaskin, blir den skrevet til disk i form av blokker. For å ta en analogi, er det litt som når du skriver en tekst i en notatbok, med en sidefordeling. Først, når mediet er tomt, blir alle delene tatt opp fortløpende, den ene etter den andre. Men hver gang en fil slettes, frigjøres plassen den opptar for å romme nye filer som åpenbart ikke har samme størrelse. Veldig raskt kuttes nye filer i forskjellige segmenter, fragmenter, spredt over alt. Fortsetter med analogien til notatboken, er det som om tekstene var spredt over ikke-følgende sider. Dette fenomenet er kjent som fragmentering.

Selv om fragmentering ikke er et problem med SSD-er, som bruker elektroniske kretser, er det annerledes med magnetiske harddisker, som er mekaniske enheter: i likhet med vinylplatespillere har de en tonearm som beveger seg slik at lese-/skrivehodet plasseres på riktig måte. plass. . Og når en disk er svært fragmentert, beveger hodet seg ustanselig for å lese og skrive filer, noe som påvirker ytelsen, når det gjelder tilgangstid og gjennomstrømning, samtidig som datamaskinen bremses ned, som blir mye mindre responsiv.

Og fragmentering er et lumsk fenomen. For i tillegg til filene som du bevisst lager eller laster ned, er det utallige elementer som kommer fra operativsystemoppdateringer og usynlige data fra Internett (informasjonskapsler, cache osv.). Som et resultat, uansett hva du gjør, blir postene dine til ekte sveitserost!

Men siden dette fenomenet har vært godt kjent i lang tid, er det under kontroll. Og operativsystemer som moderne harddisker inkluderer funksjoner for å begrense dette. Som defragmentering, en funksjon for å samle de spredte fragmentene av filer for å øke hastigheten på lesingen. Operasjonen var spesielt effektiv og delikat med de første harddiskene… og det er den fortsatt i dag! Men teknologiene har utviklet seg, og med dem svarene gitt av nye defragmenterings- og optimaliseringsverktøy for de nyeste lagringsmediene.

Bør du defragmentere harddiskene dine?

Ja, magnetiske harddisker bør alltid defragmenteres for ikke å bremse filtilgangen. Men hvis du har en PC som kjører Windows 7 og, a fortiori, Windows 8 eller 10, eller til og med en Mac utstyrt med et operativsystem som er mindre enn ti år gammelt, tar operativsystemet ditt seg av alt. I alle fall på interne stasjoner, enten det er harddisker eller SSD-er. Hvis du ikke har trykket på noen systeminnstillinger, optimaliserer den stasjonene dine regelmessig og automatisk, og målretter mot tidspunkter du ikke bruker datamaskinen.

I Windows er operasjonen like automatisk som i MacOS. Men med verktøyene levert av Microsoft, er det også mulig å starte spesifikk optimalisering og endre defragmenteringsplanen levert av Windows.

Når bør du defragmentere?

Hvis du har ganske enkel bruk av datamaskinen (endre noen få store filer), la det være opp til operativsystemet ditt.

For ikke å se en datamaskins ytelse falle, er det viktig å slette ubrukte filer fra tid til annen for å opprettholde for eksempel 10-20 % ledig diskplass (uavhengig av teknologien din). Dette gir systemet mer frihet til å lagre nye filer, og defragmenterings- og optimaliseringsmekanismene vil ta seg av resten.

På nettsiden deres tilbyr stasjonsprodusenter gratis optimalisering og reparasjonsprogramvare for nedlasting (oftere for Windows enn for macOS og Linux).

Bør en SSD defragmenteres?

Dette er en uttalelse vi ofte kommer over: «Det er farlig å defragmentere en SSD. Husk at en SSD er en stasjon som utelukkende består av elektroniske minneceller (som en USB-nøkkel), i motsetning til en magnetisk harddisk med sitt bevegelige lesehode. Tre kommentarer om SSD-er:

– Den vanlige defragmenteringen av harddisker har ingen interesse for en SSD, siden det ikke er noen mekanisk arm å flytte. Uavhengig av plasseringen av en minnecelle og et fragment av en fil, leses den med hastigheten til et elektron.

– Skriveoperasjoner til en SSD øker slitasjen: Å lansere et verktøy som bruker tiden sin på å flytte biter av filer fra ett sted til et annet kan redusere levetiden til mediene.

– Siden SSD-er og elektroniske minner fortsatt må optimaliseres regelmessig, har de sine egne optimaliseringsmekanismer: disse kalles TRIM-kommandoer.

