Deila og Brugge kollapser: «Jeg lyttet til noen mennesker, og nå bruker vi metodene mine igjen»

FC Brugge kan ha startet oppgangen. Etter to urolige måneder, «Blå og svart«Hadde to seire. Første seier siden august.

Det var mye press på skuldrene Ronnie Deila, ga han seg selv et lite pusterom ved å gå tilbake til grunnleggende. En kulere, mindre fancy kamp, ​​men til slutt ble det to svært viktige seire i Conference League i Lugano og mot Antwerpen.

Det er i denne situasjonen at den norske treneren kom med en noe overraskende kommentar. «I stedet for å gjøre det jeg tror, ​​lyttet jeg til noen mennesker og gjorde noen endringer i teamet mitt. Men nå bruker vi metodene mine igjen, og vi vinner igjen, og det er bra«.

Det er ingen detaljer om identiteten til de skumle rådgiverne (selv om vi forestiller oss at han sikter mot administrasjonen sin). Når det gjelder perioden det er snakk om, er det lett å påpeke.

Deilas første skritt på Brooks var solide. Sju seire, ett tap på de ni første kampene (22/27). Det gode momentumet stoppet opp i slutten av august med Osasuna (2-2) velkommen. Det ble et tilbakeslag i Kent (2-1), en trist serie med fire aksjer og to tap mot Standard og på slutten av en veldig kjedelig prestasjon i Kortrijk. Resultatene (11/30) var et sjokk for Deila.

Numerisk analyse av disse to periodene er slående. På den ene siden en livskraftig klubb (3,2 mål scoret og 0,66 sluppet inn per kamp). i en annen FCB Ghost (1,4 mål scoret, 1,2 mål per kamp). Det var også taktiske endringer, spesielt bruken av en 4-3-3 av en gjenoppblomstring. Brugge sjakkbrett ble svekket og mistet tilliten.

Treneren hans strammet boltene. Han gikk tilbake til 4-2-3-1 i starten av sesongen siden kampen på Bodø/Klimt (0-1). Han stilte tross alt opp to skikkelige «6ere» på de to siste kampene. Andre poeng til felles mellom seirene over Lugano og den store gamle: funksjonstid Kasper Nielsen Og Björn Meijer. Disse tilstedeværelsene i startelleveren forklarte ikke alt, men de bidro absolutt til å stivne bygningen.

Var klubben veldig bra i august? Hørte Deila noen stemmer blendet av kvaliteten på den angripende avdelingen? Kan være. Sannheten og resultatene på bakken brakte alle tilbake til jorden.

Bevisstheten ser ut til å ha gitt resultater. Og så er det den vanskelige delen: bekreftelse over tid. Ellers kan Deelahs uttalelser slå tilbake som en boomerang.