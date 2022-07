Dekk til dette brystet som jeg ikke kan se

Se tilbake på skandalen forårsaket av Justin Timberlakes 2004 Super Bowl pauseshow da han avslørte Janet Jacksons brystvorte. For ikke å glemme effektene på King of Pops søster sitt liv.

1. februar 2004. Under en av de mest sette hendelsene på planeten, eksponerte Justin Timberlake sitt høyre bryst for Janet Jackson på slutten av deres «Rock»-duett, enten med vilje eller ikke (vi får ikke svaret) under pauseshowet i Super Bowl. Din kropp». En sekvens på et halvt sekund på skjermen, som vil føre til en stor skandale i det puritanske Amerika kalt «The Nipplegate». Og konsekvensene i sangerens liv lar ikke vente på seg. I hele annonsen, albumet hans «Tamita Jo» blir ignorert, mens bare livet til Justin Timberlake vokste opp

Nesten tjue år senere ser denne Jodie Gomez-regisserte dokumentaren tilbake på mediesensasjonen. En historie kan virke absurd for oss, men det er ikke spørsmålet om denne filmen, som velger å analysere fakta, i dette tilfellet korrupsjonskonteksten, fra et sosiomedialt perspektiv, årsaksrekkefølgen og konsekvensene som førte til det og ulikheten mellom hendelsen og den katastrofale karakteren av dens konsekvenser. Rik på dokumenter (noen upubliserte) og vitnesbyrd fra ulike interessenter for arrangementet, beriket med kommentarer fra Jacksons familiemedlemmer, musikkritikere og medieeksperter. I dag er det ingen som tviler på at skandalen markerte en side i sexismens og rasismens historie.

«Janet Jackson: Before and After the Nipplegate Scandal», 8. juli, 22:25, Arte.