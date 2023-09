Delhaize-butikken i Flagey har stengt etter en solidaritetsaksjon på stedet

Belga-byrået på stedet indikerte at Delhaize-butikken, som ligger i Flagey, Ixelles, måtte stenge dørene på lørdag på grunn av en solidaritetsaksjon utført på stedet.

Rundt 150 mennesker samlet seg på Avenue de Henin, foran Delhaize-merket, for å protestere mot Lion-merkets planer om å franchise alle butikkene.

Noen demonstranter var foran butikken, men andre gikk inn i supermarkedet, og forstyrret arbeidet til ansatte så vel som kundenes kjøp ved å fylle handlekurvene med produkter de hadde tatt med til kassen og lagt igjen, og sa at de ikke kunne betale for kjøpene sine. Dette førte til lange køer ved avkjørselen.

Butikken varslet til slutt at den måtte stenge ved middagstid resten av dagen.

Delhaize kunngjorde for noen måneder siden at de ønsket å selge alle de 128 supermarkedene sine, en beslutning som siden har forårsaket pågående sosial uro.

«I dag har dette blitt en ny arbeidsform, aldri sett før i Belgia, med hovedsakelig folk som ikke jobber i Delhaize, men som står i solidaritet med kjedens ansatte,» forklarer en av dem til Belga.

«Delhaize de Flagey er et symbol, og det var en av de første som fant en kjøper for den,» forklarer CNE Federation. «Noen uker etter at konsesjonen ble kunngjort ble tillitsvalgt sparket. Kjøper hadde allerede varslet at arbeidsdagene og tidene ville endres, og at de ansatte fra nå av også måtte rydde i butikken. De som var uenige var bedt om å gå av. Dette er ledelsens løfte om at det ikke skal endres.» Noe for de ansatte, forklarer Kristelig Forbund bittert.

– Etter overtakelsen kan den nye eieren når som helst tilbakekalle ledelsens løfte om at vi skal fortsette å drive under samme vilkår, sier en protesterende medarbeider. «Siden overtakelsen ble annonsert har 13 av 68 ansatte sluttet. Den nye eieren har allerede sagt at han ikke har noen planer om å erstatte dem. Så vi må gjøre det samme arbeidet, eller enda mer, med færre folk og kanskje i forringelse forhold.»