Delhaize, Colruyt, Carrefour…: Hva er åpent, hva er stengt 25. desember

av redaksjonen

Publisert 25.12.2021 07:30 Lesetid: 2 minutter



deSiste liten gaver til din nære forbindelse, et måltid for å forberede den sosiale boblen eller til og med overraskelser å legge ved foten av treet: det er bare noen få timer igjen. Hvilke butikker og tjenester vil være åpne på lørdag? Vi evaluerer. Merk at tiltakene som ble tatt av konsertkomiteen 22. desember for å gå på shopping vil tre i kraft søndag 26. desember.







Supermarked

Ved siden av DelhaizeDe fleste Shop’n’Go, AD Delhaize og Delhaize vil være stengt lørdag 25. desember, bortsett fra enkelte Shop’n’Go.

angående CarrefourNoen Carrefour Markets og Carrefour Express åpner på lørdag. Timene justeres imidlertid, da det tilbys butikkstenging 1. juledag.

Ved siden av ColroitSkilt, som Ok-butikker, stenger 25. desember. Lignende scenario for makrobutikker.

Butikker Aldi Det vil være stengt på lørdag.

Nærbutikker kan åpne dørene, avhengig av ønskene til de uavhengige eierne av disse butikkene.

Kjøpesentre

Følgende kjøpesentre vil være stengt 25. desember: City 2, Woluwe Shopping Centre, Docks Bruxsel, Basilix Shopping Centre og Westland Shopping Centre i Brussel. Et lignende scenario som Les Grands Prés i Mons og Médiacité i Liège.

Galeria Inno, i Neuve Street, stenger dørene den 25.

Ikea-butikkene stenger også 25. desember.

Tjenester

Apotekene vil holde stengt 1. juledag. Du kan imidlertid ringe Vaktapotek i byen din For ethvert akutt behov for medisiner.

Postkontorer er stengt på følgende datoer: 25/12, 26/12, 31/12 (kun ettermiddag) og 01/01. Brev og pakker deles ikke ut 25. desember og 1. januar, men 31. desember.

Bankene stenger den 25.

Avdelinger, enten de er kommunale eller føderale, stenger dørene på julaften så vel som julaften.