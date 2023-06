Delhaize: De fleste avdelinger i Brussel er nede

imotPå mandag forstyrret protester fra ansatte driften av flertallet av Delhaizes 22 integrerte supermarkeder i hovedstaden. I alt er det 15 lokasjoner i Brussel involvert, ifølge CNE: Fort Jaco, Westland, Prince de Liège, Arbre Ballon, Flagey, Roodebeek, Karreveld, Boondael, Hankar, Chazal, Charles Woeste, Saint-Antoine, Mozart, Boondael, Debroux Molière . I tillegg til denne stengingen i Wallonia, stengingen av Dehaize i Nivelles.

Stengingene og sit-ins ved inngangen til disse butikkene kommer som en rettskjennelse fra Brussel som forbyr ethvert forbud mot Delhaize-etablissementer over hele landet, utløp sist fredag ​​(16. juni). Som et resultat risikerer ikke streikende som blokkerer tilgang til supermarkeder lenger å betale bøter. Merk at ordren fortsatt er i kraft i Hino og denne provinsen alene.

Delhaize-administrasjonen på sin side, som beklaget disse handlingene, sendte namsmenn til stedet for å «finne seg fakta», spesifiserer Roel DeKilver, en talsmann for skiltet. «Vi ser hva vi kan få på plass for å sikre tilgang til butikkene våre, både for våre kunder og våre ansatte. Vi kommenterer ikke ytterligere på dette tidspunktet.»