Delhaize: Franchisemodellen vil resultere i tap av 6500 jobber, ifølge fagforeninger

HEn integrert franchise med 128 butikker, Delhaizes morselskap, Ahold Group, kan «til slutt femdoble sitt årlige overskudd,» ifølge estimater utgitt av fagforeningene torsdag. Dette målet skal nås ved «en gradvis reduksjon av arbeidsforholdene, men fremfor alt ved en kraftig nedgang i sysselsettingen», anslått til 6 500 arbeidsplasser (fra litt over 10 000) i supermarkeder. «Arbeiderne som kategorisk avviser denne planen har fullt ut forstått problemene,» advarer Setca, CNE og CGSLB i fellesskap.

I en studie beregnet fagforeningsmedlemmer forventet inntjening for gruppen basert på prinsippet om at uavhengige ledere i løpet av noen år gjennom et konkurransespill ville måtte tilpasse arbeidsforholdene og organiseringen med dagens A.D. Delhaize. Størrelse for integrerte butikker.

Tillitsvalgte mener at de 128 integrerte butikkene, som dekker «et areal mellom 1.800 og 2.000 kvadratmeter, generelt opptar 70 FTE» (heltidsekvivalenter, red.anm.). «For å tilpasse strukturen til markedet, vil en frilanser som tar på seg et integrert selskap måtte redusere bemanningen betydelig. Eksisterende ledere så vel som stillinger som nåværende slaktere blir også erstattet av frilansere,» forklarer de.