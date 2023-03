Delhaize: Industrielt tiltak for å hindre Delhaize e-handelsleveringslager i Drogenbos, 100 butikker vil være stengt i dag

Lageret til Delhome, selskapet som håndterer levering for Delhaize e-handel, har vært blokkert i Drogenbos siden klokken 05.00, kunngjorde CNE, Setca og CSC A&S. Aksjonen kommer i hælene på at merkevaren annonserer gratis levering til kunder for å omgå streik fra arbeidere i butikk, og er en del av handlingsplanen implementert som en felles fagforeningsfront. I tillegg forble 103 av 128 integrerte butikker stengt, opp fra 83 på fredag, ifølge en talsperson for Delhaize.

«Ideen er å fordømme ledelsens valg om å undergrave arbeidsforholdene og lønningene til 9000 arbeidere. Deretter, prinsippet om å omgå streiken ved å tilby Delhaize €18.000 leveringskostnader, og hvis vi gjør beregningen over 10 dager, som tilsvarer lønnen til 4 ansatte.»forklarte hun.

Fagforeningene gjør det også klart at de er i ferd med solidaritet med Delhome-arbeidere: «Vi ser at arbeiderne der anses som små ansatte, mindre enn ingenting»legger til en CNE-representant. På sin side fordømte Permanent CSC A&S Marina Konze Delhomes bemanningsreduksjon og outsourcing av arbeid.