Delhaize legger 40 millioner euro på bordet for å kjøpe sosial fred

Varehuskjeden Delhaize tilbyr bonuser til arbeidere som godtar å bli med i staben i franchisebutikker. Den flamske trykkpressen rapporterte tirsdag at distributøren planla å bevilge en total sum på 40 millioner euro til dette formålet.

Delhaizes nye forslag, som ble lagt på forhandlingsbordet forrige helg, fastsetter en hel rekke støttetiltak for om lag 9.000 ansatte i de 128 butikkene som selskapet ønsker å franchise. De vil motta en bonus på €1500, pluss €125 per arbeidsår. Med en gjennomsnittlig ansiennitet på 18 år representerer dette et gjennomsnitt på €3 750. I tillegg kommer en engangskompensasjon på €145 for å fjerne sektorbonusen.

Med en bonus på €10 000 ønsker Delhaize også å oppmuntre sine ansatte som kan gjøre det på lovlig måte, til å gå av med førtidspensjonering. Rundt 800 arbeidere kan dra nytte av det. Foreløpig er det mulig å gå av med pensjon ved fylte 60 år, forutsatt at du har opparbeidet deg 44 års yrkesliv.

Liberal Union avviser enstemmig forslaget fra Delhaize-administrasjonen

Delhaize-ansatte tilknyttet CGSLB avviste mandag enstemmig ledelsesforslaget som ble lagt på forhandlingsbordet fredag ​​for å få slutt på den sosiale konflikten i supermarkedsgruppen. Dette påpekte Wilson Wellens, fast sekretær i Liberal Sector Union, tirsdag.

Liberal Union var den første som undersøkte sine tilknyttede selskaper. Vi kjenner fortsatt ikke til posisjonen til de sosialistiske (Setca) og kristne (ACV/CNE) fagforeningsorganisasjoner, som også må rådføre seg med medlemmene denne uken.

Den sosiale kampen i Delhi varte i seks måneder. I mars kunngjorde ledelsen i den belgiske supermarkedskjeden at de ønsket å selge de 128 butikkene den fortsatt administrerte. Fagforeningene reagerte indignert, med uavhengige avdelinger som sendte inn sine rapporter til en annen felleskomité. Det betyr lavere lønn og arbeidsvilkår. Ingenting vil imidlertid endre seg for nåværende ansatte, har distributørens ledelse bekreftet.

I forrige uke la den et nytt forslag på forhandlingsbordet, i regi av en tilrettelegger utnevnt av arbeidsminister Pierre-Yves Dermany (anm.). Dokumentet endrer ingenting om intensjonen med å franchisebutikker. På den annen side gir det flere garantier og støttetiltak til de berørte arbeidstakerne. Reaksjonen fra fransktalende tillitsvalgte var negativ allerede fredag. De la imidlertid til at de ønsket å konsultere ansatte og la dem få det siste ordet.

Akkurat nå vet vi bare ett utfall: så Venstre stemte enstemmig mot avtalen. Men i teorien er én fagforenings signatur nok til å godkjenne avtalen, ifølge Wilson Wellens, fast sekretær i CGSLB.