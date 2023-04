Delhaize: Seks fagforeningsmedlemmer arrestert, fogder sendt for å forhindre stenging

Dersom det merkes forsinkelser ved åpning, tar de aller fleste av konsernets 128 butikker imot kunder. Av de syv Delhaize-butikkene som er stengt lørdag morgen, er to (i Ixelles og Mons) stengt på forespørsel fra ledelsen, noe som legger til føre-var-tiltaket, og vil holde dørene stengt til tirsdag. Den tredje, i Molenbeek, er utilgjengelig på grunn av tidligere planlagte arbeider. De fire siste merkene som er berørt av nedstengningen er i Antwerpen, Marcinel og Montigny. Gruppens distribusjonssenter i Zellik, Flamsk-Brabant, som ble stengt av demonstranter torsdag, hadde ikke opplevd noen forstyrrelser lørdag morgen, sa Delhaizes talsmann. Noen varer var imidlertid utilgjengelige i supermarkedshyllene, som et resultat av pre-Zellicks lammelse.

Lørdag lover å bli intens for supermarkeder, foran langhelgen 1. mai. Fagforeninger hadde antydet at ytterligere tiltak ville forsinke åpningen. Mr. Deculver sa at administrasjonen dermed hadde forutsett ved å gjøre omfattende bruk av namsmenn og noen steder også politiet.

Jegen retning av Delhaize en une nouvelle fois envoy des huissiers til garantir l’ouverture d’une dizaine av ses magasins, dont les travailleurs menaçaient de fermer les portes samedi en raison du sosial konflikt qui mine la chaîne de supermarchés depuis le début du mois de Mars. Talsmann for Lions merkevare Roel Decilver sa at rundt klokken 10 var syv av de 128 selvdrevne butikkene stengt.

Siden 7. mars og ledelsens kunngjøring om franchising av 128 integrerte butikker i Delhaize, har fagforeninger gjennomført en streik i supermarkedene. Et nytt ekstraordinært næringsråd holdes i Delhaize tirsdag. Ledelsen fastholder at konsesjon vil bli ledsaget av opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, men fagforening er tvilsom.

Seks fagforeningsfolk arrestert i Gent

Water Parmentier, sekretær for ACV-Puls (CNE), sa at seks fagforeningsfolk, som nektet å avsløre identiteten sin til politiet, ble arrestert lørdag morgen under arbeid foran Delhaize-supermarkedet i Gent. Fagforeningsaktivister hadde tenkt å forstyrre åpningen av butikken for å protestere mot passasjen under franchisen til alle Delhaize-merker hittil i egen ledelse.