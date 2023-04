Delhaize: Setca sender inn en klage til Arbeidsrevisor for manglende overholdelse av Reno-loven

Han fordømte den sosialistiske organisasjonen, «Administrasjonen kunngjør konsekvent i pressen at den er klar til å gå i dialog og er villig til å være transparent, men dens handlinger står i sterk kontrast til disse uttalelsene og respekterer ikke sosiale konsultasjoner.»

JegSetca sender inn en klage til Brussels arbeidsrevisor for manglende overholdelse av Renault-loven og forpliktelsen til å konsultere og rapportere, i sammenheng med den sosiale konflikten mellom fagforeningsorganisasjonen og ledelsen i supermarkedskjeden Delhaize. I en pressemelding utstedt torsdag sa Sitka at klagen retter seg mot den juridiske personen – arbeidsgiveren (Delhaize) og tre medlemmer av avdelingen.

Sitka fortsetter å beklage hykleriet til administrasjonen, som hevder å søke en rolig atmosfære i diskusjonene, «men i løpet av denne tiden blir de bakkestreikende utsatt for daglig trusler og besøk av fogder til streikende linjer.»

Planen er presentert som et fait accompli, og arbeidstakerrepresentantene får ikke den informasjonen de trenger for en god høring. »

Delhaizes ledelse kunngjorde i begynnelsen av mars sin intensjon om å franchise de 128 butikkene som fortsatt er under egen ledelse. Fagforeninger motsetter seg denne endringen i systemet, i frykt for at den vil bli ledsaget av dårligere arbeidsforhold. Siden kunngjøringen 7. mars har om lag 40 butikker ikke åpnet igjen.