Delhaizes jobbstyre: «Ikke rom for forhandlinger», ber ledelsen om en sosial megler

Tre uker har gått siden ledelsen i Delhaize-konsernet kunngjorde sin intensjon om å franchise, det vil si å overlate de siste 128 «fullverdige» butikkene til uavhengige, det vil si butikkene som tilhører Delhaize og administreres direkte av selskapet.

Det nye arbeidsrådet ble holdt tirsdag morgen klokken 9.30 i gruppens hovedkvarter i Zelik og ble avsluttet ved middagstid. Siden 7. mars, datoen for kunngjøringen, har diskusjoner mellom ledelsen og fagforeningene havnet i en blindgate.

The Third Board of Works klarte ikke å endre situasjonen. «Ledelsen fortalte oss at de gjorde jobben sin ved å ta oss inn tre ganger,” forklarte en fagforeningsfunksjonær på slutten av møtet.. «Det er en spøk, men vi kommer ikke til å gi slipp på det«, han la til.

«Vi stilte spørsmål og ledelsen ga oss svar, men ikke på det grunnleggende spørsmålet om det er rom for forhandlinger og hva vi kan forhandle om.CGSLB-sekretær Wilson Willens sa.De sier det ikke er rom for forhandlinger og de ser ikke noe behov» , han la til.

allerede om morgenen,Det første vi har lært av dette nye møtet mellom Delhaize-ledelsen og fagforeningene er at vi ikke har tatt dialogveien som fagforeningene og Delhaize-ansatte hadde håpet på. «Ledelsen lytter bare til seg selv. Det er en døve dialog«Vi lærte fra en syndikatkilde.»Vi har nettopp gjentatt at planen må trekkes tilbake. Administrasjonen avviser denne tilbaketrekkingenskrev en fagforeningskilde tilstede rundt bordet.

På den ene siden fortsetter fagforeningene å kreve at planen trekkes tilbake. På den annen side holder administrasjonen fast ved sine standpunkter.

På stedet, utenfor bygget hvor bedriftsrådet ble holdt, deltok ca. 600 ansatte.

Før møtet sa Rosetta Scibilia, en Delhaize-ansatt på 36 år: «Vi forventer at ting skjer annerledes enn de gjorde under de to første næringsrådene. Og dette betyr at det er en åpenhet i selskapet, at det lytter til oss. Planen de gir oss kan ikke drikkes, og arbeiderne vil ikke ha den«. Francine Mathieu, en ansatt i 35 år i Delhaize, en kasserer i Liège-regionen, sa at hun fortsatt «Et lite glimt av håp«Delhaize-ledere,»De innså at de ikke kunne gjøre det«.»Vi må vise, vi må fortelle dem at vi er mennesker og ikke rabatterte varer’, legger hun til RTBF-mikrofonen.

På dette tidspunktet er det ikke planlagt ytterligere møter mellom Delhaizes ledelse og fagforeningene for å diskutere planen. Neste ekstraordinære næringsråd er berammet til 24. april og bør ta seg av gjennomføringen av administrasjonens plan.

inntil den tid, Administrasjonen kunngjorde at de hadde bedt arbeidsministeren Pierre-Yves Derman om å utnevne en sosial megler. «Delhaize vil derfor igjen understreke at de er villig til å investere i sosial dialog og vil fortsette å gjøre det.«, legger supermarkedskjeden til. Ledelsen sier de håper å få»tilsvarende signalFagforeninger ber dem om å gjøre alle supermarkeder tilgjengelige for kundene igjen.

Fagforeninger har på sin side så langt lovet å styrke bevegelsen.