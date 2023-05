Delhaizes motangrep: Her er kjedens ambisiøse plan for å bringe tilbake kunder

Det har gått nesten to uker siden alle delhaizes integrerte butikker åpnet igjen. En streik som fant sted i møte med press fra ledelsen på arbeidere, for noen, til å gå med på å gå tilbake til jobb med utmattelse, men som også møtte forpliktelsen til forskjellige rettsavgjørelser. Men hva skjer egentlig på bakken? Gjenoppretting er komplisert i enkelte butikker med tomme hyller og ufullstendige team. «Alle våre butikker er åpne og fungerer som normalt eller nesten det. I alle fall er det ikke noe problem med noe spesielt produkt.Delhaizes talsperson Roel Dekelver forsikrer. Det er det samme på nivå med våre depoter og vårt logistikknettverk, som ikke opplever forstyrrelser ettersom leveransene skjer normalt.«

Det er imidlertid mange utfordringer for Lion-merket, som trenger å gjenopprette sitt image etter flere uker. Noen avdelinger er fortsatt ikke godt fylt – spesielt for Delhaize-merker – så du må fortsatt gå rundt i butikken. «Vi får gradvis tilbake kunder som har vaner andre stedersier speakeren. Det kommer veldig an på butikk til butikk og hvor lenge en butikk har vært stengt. Det er også regionale forskjeller. Men totalt sett øker omsetningen allerede.«

Franchising av Delhaize vil true 6500 arbeidsplasser og generere 225 millioner euro per år for selskapet.

Likevel har Dell planlagt noen trinn for å starte maskinen på nytt. «Jeg vil ikke si at vi starter noe nytt, snarere gjenopptar vi våre vanlige aktiviteter. Når det gjelder kommunikasjon, gjenopptar vi en komplett mappe og våre kampanjer på ulike kanaler. Målet er å styrke Delhaizes tilstedeværelse i markedet og vise at vi alltid er der for kundene våre.«, oppsummerer det.

Det er sikkert mange kampanjer på gang. Noen angår alle butikker, mens andre er mer målrettet, for eksempel de som er mest berørt av streiken.

I tillegg er det offentliggjort kvartalstall for hele Ahold Delhaize-konsernet. Hvis streiker tynger resultatene, er det langt fra katastrofalt for multinasjonale selskaper. For eksempel i USA var veksten sterkere på resultatsiden. På den annen side, i Europa, falt driftsresultatet med 21,2 % til 202 millioner euro. Administrasjonen legger skylden på energikrisen, men streiken rammet de fleste av de 128 franchisebutikkene. Hvis omsetningen i Europa økte med 6,1 % i første kvartal (til 21,6 milliarder euro), ville dette tallet ha steget til 7,7 % uten denne streiken.

For fortsettelsen av dette prosjektet har Delhaize-ledelsen ingen intensjon om å trekke seg tilbake og er allerede i diskusjoner med fremtidige eiere. «Stemmeretten skjer ikke over natten.sier Royal Degelver. Vi har startet prosessen med å møte investorer som er interessert i å skaffe seg en butikk. Det er totalt 200 potensielle kandidater, og minst én per butikk. Møtene holdes til slutten av juni. Når det gjelder diskusjoner med fagforeninger, avholdes neste arbeidsgruppe 23. mai.«

