DeLorean er snart tilbake med en 100 % elbil

Akkompagnert av versjonen omtalt i «Back to the Future»-sagaen, et av de filmiske fenomenene på 1980-tallet, kan ikke alle fans av den originale DeLorean smake Ny generasjon 100% elektrisk hvem som vil lykkes Legendarisk DMC-12.

DeLorean Motors, produsenten av den ikoniske bilen med «sommerfugl»-dører, har annonsert presentasjonen av sin nye generasjon elektriske kjøretøy på California Pebble Beach Festival, som skal holdes neste august.

inntil den tid, For å la DeLorean-fansen vente Mest ivrig etter å oppdage denne nye generasjonen av 100 % elektrisk, har produsenten avslørt det første visuelle bildet av bilen, som vil bli presentert 18. august i form av en konseptbil. Et syn bakfra avslører ikke mye om DeLoreans futuristiske elektriske design, men det er nok til å få fansen til å bli begeistret og nysgjerrig.

» Spenningen stiger som dørene til vår ikoniske sportsbil, og vi vil avsløre neste generasjon av prototypen tre dager før skjema på den første etappen av Pebble Beach. «,» sa Troy Betz, Chief Marketing Officer, DeLorean Motor Company Inc. Merket vil også benytte anledningen til å avsløre navnet på kjøretøyet.

Begynnelsen på en ny æra.