Delphine Vespiser stjeler klokken og kritiserer politiet for å be om en offentlig unnskyldning

Her er en aggresjon, som vil bli et spørsmål om staten! Vil frøken beklage overfor politiet etter overgrepet?

Helgen fikk en dårlig start for Delphine Vespers. Fredag ​​kveld ble den tidligere Miss France Mallhouse angrepet i gatene da klokken hennes ble stjålet: “

For hånden var klokken min borte

“, Forklarte han på Instagram.

Dolphin Vespiser, som prøvde å finne sin skyldige, var forgjeves og deretter sint på politiet: “

Lei av dette landet. Hva gjør politiet? ⁇

Ord som ikke gledet stor-øst-regionsekretæren i Alliance Police Union, Michael Corriax, fordømte denne “ufruktbare kontroversen” i en pressemelding.

Michael Correux husket: “Om nødvendig for berømmelse risikerte våre kolleger livet for å jobbe daglig og ubarmhjertig for franskmennenes sikkerhet.”

Han fortsetter: ” Alliance Police National Grand-Est er dypt bedrøvet over denne nyheten, noe som skammer våre kolleger

“, Og vil minne om:” Å være en kjendis tillater deg ikke å dra nytte av en spesiell eller ekstra offerstatus. ⁇

Og til slutt: ” Alliance Police beklager offentlig overfor National Grand-Est Delphine Vesperser. ⁇

På Instagram presiserte Cyril Hanunas spaltist at han vil forklare alt i “Touch Bossman Post” denne kvelden. Mulighet til å fortelle populære unnskyldninger?