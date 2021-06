Delt for at fattige innvandrere skal gjøre sitt nye land rikere

En italiensk innvandrerfamilie, Amarone-familien, i april 1938, i New Haven, Connecticut. (Bateman … [+] Arkiv) Batman-arkiv



en ny bok av Wall Street Journal Spaltist Jason Riley er en påminnelse om Thomas Sowells viktige skrifter om bevegelse av mennesker. Innvandring er fortsatt et sterkt diskutert tema, og Sewell har gitt innsikt i hvordan utdanning, kultur og myndighetshandlinger påvirker innvandring rundt om i verden.

på Dissidenten: En biografi om Thomas Sowell, Beskriver Jason Riley Sewells intellektuelle reise og hans mangfoldige skrifter, inkludert hans forskning om innvandring. “[I]Det var ikke engang han [Sowell] Les Nathan Glazer og Daniel Patrick Moynihans klassiske studie fra 1963 om rasemessige og etniske minoriteter i New York City, Utover smeltedigelen, at Sewell ville være interessert i å gjøre sine komparative analyser av forskjellige kulturer, “skrev Riley.” Det var virkelig den første boka jeg leste om forskjellige rasegrupper, “ifølge Sowell, som Riley gjorde et omfattende intervju for boken.” Der var mange forskjellige stiler. Og mer enn noe annet hadde hver gruppe sin egen stil. ”

på Migrasjoner og kulturer: et verdensbilde, utgitt i 1996, gjorde Sewell flere observasjoner om migrasjon som er viktige for den historiske historien som fremdeles er relevante i dag.

Italienske innvandrere: Analytikere bemerket tilstedeværelsen av italienere på begynnelsen av det tjuende århundreDen tiende Århundret ble behandlet på samme måte som meksikanerne i andre halvdel av det tjuende århundreDen tiende århundre og utover. Dette gjør Sowells observasjoner om italienske innvandrere av interesse utenfor historien. “Italiensk innvandring illustrerer også de forskjellige rollene som innvandringsprosessen kan spille i livet til enkeltpersoner og familier,” skrev Sowell. Besøkende og pengeoverføringer har spilt en viktig rolle i overlevelsen av fattige familier i Italia. Ofte var menn som bodde i overfylte og elendige forhold i utlandet, og minimerte sine personlige utgifter til og med på bekostning av helsen, ofte gjenstand for medlidenhet eller forakt, når de i virkeligheten var heroiske i sin stille utholdenhet og offer for sine kjære hjemme. . ”

Kinesiske innvandrere som forretningsmenn: Soil kaller de utenlandske kineserne for “mellommenn”, noe som betyr at mange av dem har blitt selgere og egen detaljhandel. De vurderte lokale markedsforhold og ble gründere. “Dette lille kinesiske flertallet har spilt en uforholdsmessig stor rolle i økonomiene i Indokina,” sier Sowell. “De eide nesten 70% av detaljhandelen i Vietnam og Kambodsja. I Sør-Vietnam i 1974 eide kineserne 60% av den totale kapitalen investert i papirindustrien og fiskeriet, og 80% av den totale kapitalen investert i produksjon av tekstiler, jern og stål og kjemiske produkter og relaterte produkter.

Japanske innvandrere har blitt mishandlet både i USA og Canada: I USA ble japanske innvandrere opprinnelig ønsket velkommen som et alternativ til kinesiske arbeidere. Men japanerne ble opprørt da de flyttet fra arbeidere til bønder og små forretningsmenn. Hvite bønder presset på for fremmede landlover, noe som gjorde det ulovlig for “statsborgerskap ikke-kvalifiserte romvesener” å eie land i California. Sowell fordømte arrestasjonen av japanske amerikanere og skrev: “Den økonomiske virkningen var like ødeleggende som det sosiale sjokket. Bedrifter som ble opprettet i mange år, måtte avvikles i løpet av uker, med ødeleggende tap påført.”

Få amerikanere ville innse at folk av japansk avstamning ble mishandlet i Canada under andre verdenskrig. Ifølge Sowell er “mer enn tusen japanske fiskefartøyer blitt bundet.” “Japanskspråklige aviser ble stengt. Da begynte oppsigelsene av japanske ansatte, og politiske pressgrupper i British Columbia begynte å kreve at japanerne skulle arrestere dem … politisk press fra British Columbia [Canada’s] Sentralregjeringen for å overgi seg til deres krav. “

Indiske innvandrere som fagpersoner og gründere: Indianernes økonomiske rolle i Uganda blir kanskje mest verdsatt ved å se på hva som skjedde etter at de dro. Økonomien har kollapset, “bemerker Sowell og beskriver innflytelsen til Idi Amin, landets diktator, med bortvisning av 50 000 asiater fra Uganda i 1972. Asiatiske butikker ble ofte bare overlevert til Amins favoritter, som solgte alt og deretter lukket det. “

Jan Raspel, forfatter av Racial Trajectories helgenes leirHan kom med den unøyaktige spådommen om at fattige og uutdannede indiske innvandrere ville overvelde de rikere landene. Faktisk, påpeker Sowell, at indianere som innvandrer til USA er for det meste leger og teknologer. Inntekts- og utdanningsnivået til indiske innvandrere er mye høyere enn den innfødte befolkningen i USA.

Donald Trump spurte en gang hvorfor flere nordmenn ikke immigrerer til USA. Hadde han lest Sowells skrifter, ville Trump ha visst at de fattige i Norge en gang immigrerte til Amerika, men at det skjedde i løpet av det nittende århundre. Trump ville også ha oppdaget at folk generelt migrerer til land der de kan tjene mer penger og nyte en høyere levestandard. Sowell har lenge erkjent at økonomiske beregninger har motivert innvandrere i århundrer, selv om regjeringer over hele verden ikke har lært og taklet denne motivasjonen.

Dette betyr ikke at Thomas Sowell favoriserte åpne grenser. “Tom sier ikke at folk ikke er i stand til å integrere seg, slik folk har tilpasset seg gjennom århundrer,” sa Riley til meg. Han bemerker imidlertid at Sewell har uttrykt bekymring for at liberale eliter motvirker innvandrere til å assimilere seg. Riley bemerker imidlertid at objektive indikatorer om engelskspråklig læring og utdanning gir bevis for assimilering av innvandrere til Amerika.

“Jeg elsket hans internasjonale sammenligninger,” sa Riley. “Kinesiske innvandrere i Sørøst-Asia, jøder i Øst-Europa, japanere i Canada og USA, disse var forhatte grupper. De var minoriteter og fattige, men de hadde menneskelig kapital og ikke bare flyttet ut av fattigdom, de overgikk flertallet når det gjaldt Tom utelukket at viktigheten av menneskelig kapital, kultur, holdninger og oppførsel var så viktigere enn om du blir diskriminert eller til og med hatet av flertallet. “

Riley peker på en passasje i Migrasjoner og kulturer: et verdensbilde Dette oppsummerer mye av det Thomas Sowell lærte i sin forskning: “Ingenting er mer vanlig enn at innvandrere i fattigdom blir mer velstående i et nytt land og også gjør det landet mer velstående.”