Den libanesiske filmskaper Mounia Uglin har gått sammen med den ledende franske salgsagenten MK2 Films og Endeavour Content for å representere globale distribusjonsrettigheter ved den etterlengtede lanseringen av “Costa Brava, Libanon”.

“Costa Brava, Libanon” vil være overskriften med den libanesiske stjernen og filmskaperen Nadine Labaki (“Capernaum”), den palestinske skuespilleren Saleh Bakri (“The Bands Visit”). Paret bestemte seg for å forlate den giftige forurensningen fra hjembyen Beirut og håper å bygge en imaginær tilstedeværelse i et vakkert hjem i fjellet. Når et landskap bygges utenfor gjerdet, vil dette drømmelivet knuses, og etterlate søppel og korrupsjon de trodde var på dørstokken. Når søppel øker, øker også spenningene i sitt rette hjem.

Akhl, en alumn fra Cannes Cinefoundation, har tidligere regissert den kritikerroste kortfilmen “Submarine” fra 2015. Studentens kortfilm ble nominert til BAFTA og spilt på andre festivaler i Toronto og SXSW.

“Costa Brava, Libanon” ble skrevet med Akhl og den spanske filmskaperen Clara Rocket (“L Audios”). Paret møttes mens Ackl studerte for en MFA i regi ved Columbia University i New York, og utviklet senere prosjektet med støtte fra Cannes Synopsis Residence, Torinofilmlob og Sundance Institute Labs.

Deltakeren var kreativt involvert da filmproduksjonen startet. Samprodusert av Jeff Scholl og Anika McLaren på vegne av selskapet, med Georges Schwartz og Mariam Sassin i hovedproduksjonen av Beirut-baserte About Productions.

Samprodusert av Sophie Erbs i Cinema Defacto (Frankrike), Katherine Porsche i Snow Globe (Danmark), Oliver Gurbillon i Fox in the Snow (Sverige), Ingrid Lill Hokton i Parentsfilm (Norge) og Sergi Moreno i Loster Media. Spania).

“Mounia Aqlin ‘Costa Brava, Libanon’ er et utrolig og betimelig uttrykk for vår verden i dag,” sa han.

Deltaker var administrerende direktør David Linde.

“Dette er filmen vi trenger akkurat nå, Maunia er en talentfull filmskaper med et unikt perspektiv på en global historie som denne,” la Linde til.

MK2 Films administrerende direktør Fionula Jamieson sa: “Deltakeren har sluttet seg til dette eventyret, som ytterligere bekrefter filmens timing og styrken til Mounia Aucklins filmskaping og stemme.”

MK2 Films samarbeidet nylig med deltakerne for å representere globale distribusjonsrettigheter på distribusjonsfunksjonen, Invisible Demons, som hadde verdenspremiere i Cannes denne uken.