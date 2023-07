Deltrian, datterselskapet som er ansvarlig for produksjonen av masker i Vallonia, settes i likvidasjon: selskapet savnet båten, beklager minister Moriali

I følge med økonomiminister Willy Boursos ble hun avhørt av en gruppe varamedlemmer, fra flertallet og opposisjonen, om avviklingen av det som ble presentert, midt i en helsekrise, som en av suksessene i regionen.

På den tiden, da hele verden lette etter masker for å beskytte helsepersonell, lanserte det Fleurus-baserte selskapet lokal produksjon ved hjelp av regionen. To år senere vant den internasjonale konkurransen endelig initiativet.

Prismessig var forholdet 1 til 15, det vil si at etterspørselen var 15 ganger høyere i Vallonia mens 100 % lokale bedrifter, enten det var i Belgia, nord i landet eller i Frankrike, klarte å trives og dra nytte av markedene,” forklarte ministeren Moriali.

«Vi prøvde å finne løsninger ved å lansere offentlige kontrakter. Vi foreslo felles kontrakter, men også her gikk Deltrian glipp av forbindelsen ved å utstede uregelmessige anbudskonkurranser. Jeg beklager at forretningsmodellen ikke fungerte for Deltrian Masks til tross for all vår innsats,» la hun til. . .

«Noen kriterier gjør at Deltrian ikke kan være bærekraftig konkurransedyktig. Men la oss ikke kaste babyen med badevannet. Deltrian-gruppen er en viktig aktør i re-industrialiseringen av Vallonia», understreket på sin side økonomiminister Willy Borsus.