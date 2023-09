Demi Moores brennende utseende gjør inntrykk: «Kroppen hennes er utrolig!»

Hun tror alderen hennes. Badetøy fotograferer, ser etter luksusmerker… Som 60-åring fortsetter Demi Moore å imponere fansen og internettbrukerne med sine publikasjoner på Instagram. Hennes utgang på det siste Fendi-showet var intet unntak fra regelen.

«Alder er bare et tall»

Moteuken er i full gang i Milano og det italienske huset har trukket ut alle stopper. Selv Bruce Willis eks hadde bestemt seg for å slå hardt. Den amerikanske skuespillerinnen presenterte seg på moteshowet i en virkelig stram rød kjole som sto i brann. Et øyeblikk han delte på Instagram-kontoen sin rett før helgen. Overraskede reaksjoner oversvømmet kommentarfeltet.

Demi Moore har imponert internettbrukere med dette bikiniferiebildet

«Det er ikke rettferdig, hun er så vakker”, “Kroppen hennes er utrolig”, “Dette beviser igjen at alder bare er et tall”, “Vakker, hun er den samme”, kan vi lese der. Demi Moore har også noen kritikere, som hun stadig anklager for å ha utført overdreven kosmetisk kirurgi. Hennes opptreden under Dior-moteshowet i 2021 forårsaket mye kontrovers på grunn av hennes nakne trekk.

