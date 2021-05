Demokratene står i veien for partiets innsats for å beskytte stemmeretten Stemmegivning i USA

Registrer deg for Guardian Fight for Voter Newsletter

God torsdag,

I mange måneder, Demokrater Kongressen har vært forent i å vedta loven for folket, en lov som har størst beskyttelse for stemmeretten i en generasjon.

Men innsatsen – som vil sikre automatisk og en-dagers registrering, begrense streng diskriminerende jerimandering og tvinge ny åpenhet i politiske donasjoner – ser ut til å treffe en mur. “Feil er et alternativ – det er egentlig bare ett,” rapporterte Washington Post Knapt før Denne måneden.

Senatorer som kommer deres vei på demokratenes måte: Joe Munchin fra West Virginia Democrats, en offentlig taler Nylig signalisert Han støtter ikke lovforslaget og ønsker topartsstøtte for det. Munch vil heller ikke fjerne Philip, en pragmatisk regel som krever at 60 stemmer blir lov i Senatet, noe som gjør det nesten umulig for demokrater å vedta lovforslaget eller noe uten støtte fra 10 republikanere. Til tross for seks måneder med enestående republikanske anstrengelser for å begrense stemmerett over hele landet, har Manzin ennå ikke kommet.

Min kollega Daniel Strauss og jeg. Skrev om denne gropen Til demokratene denne uken. Vi spurte senatorene og stemmerettsgruppene hvordan de kunne vinne Munch og hvordan de planla å komme videre. De fortalte oss at de fremdeles var optimistiske med hensyn til lovforslagets muligheter, og trodde at Munch til slutt ville komme når offentlig press økte.

Wendy Weiser, direktør for Democracy-programmet ved Brennan Center for Justice, som støtter lovforslaget, sa: ”Det er en frist. Hvis det ikke går, “Dette vil være et betydelig nederlag for landet og det amerikanske folket … Jeg tror ikke Joe Munchin vil ha det selv.”

Den demokratiske senatoren Alex Patila i California fortalte oss i forrige uke at han hadde sett en “uskarphet av håp”. Han påpekte Ett brev Munchin ble frikjent sammen med Lisa Murkowski fra Alaska Republican Party, og ba om gjeninnføring av en bestemmelse i 1965 Voting Rights Act om at stater må godkjennes av den føderale regjeringen før de kan tre i kraft. En slik ordning ble opprinnelig inkludert i Right to Vote Act og utelukket diskriminerende endringer i avstemningsreglene, men ble fjernet av USAs høyesterett i 2013. “Inaktivitet er ikke et alternativ,” skrev Munchin og Murkowski.

Weiser og andre advokater for stemmerett siterte brevet som bevis for at Munchin forsto sin rolle i å handle for å beskytte stemmerett. Men de sa at tilbakekalling av forhåndsgodkjenning som et alternativ til avstemningsforslaget ikke ville være akseptabelt. Forhåndsgodkjenning ville være en beskyttelse mot fremtidig diskriminering, sa de, men loven for folket ville sette en nasjonal plattform for avstemningsstandarder.

“Det må være begge deler,” sa Stephen Spalding, seniorrådgiver for offentlig politikk og regjeringsspørsmål i Commonwealth, en regjeringsvaktgruppe. “De er begge veldig viktige lover. Det er et feil valg å si at jeg er for andre og ikke for dette. Fordi vi vil reformere fullstendig til fordel for tilgang til stemmerettsstatus i USA.”

