Demokratenes forsøk på å sette opp Capital Assault Commission sank av senatrepublikanerne US Capital Brudd

Senatet Republikanere Demokrater satte torsdag ihjel et drap på et forsøk på å opprette en topartiskommisjon for å undersøke angrepet på Capitol 6. januar, der en pro-Trump-pøbel plyndret bygningen i et forsøk på å forstyrre formaliseringen av Joe Bidens seier i presidentskapet.

Lovforslaget var ment å opprette en 9/11-stil kommisjon som skulle undersøke dens årsaker og implikasjoner og hvem som var involvert.

Donald Trump, som er enda sterkere i det republikanske partiet, har reagert sint på ideen om en slik kommisjon. Mange topprepublikanere frykter at Trump og hans lojale støttespillere vil motsette seg ham, og er bekymret for hva en slik kommisjon vil finne, inkludert koblinger mellom republikanske lovgivere og noen som invaderte bygningen.

Torsdagens avstemning vil markere Bidens vellykkede bruk av presidentskapet for første gang for å stoppe Senatets lovgivningsprosess, og vil presse presidenten til å bryte Senatets tradisjon for å ha 60 av 100 senatorer som stemmer. Stopp diskusjonen og flytt et lovforslag.

Med Senatet 50-50 jevnt fordelt, Demokrater Kommisjonen trengte støtte fra 10 republikanere for å flytte lovforslaget, noe som utløste en ny debatt om det var på tide å endre reglene og redusere avstemningen til 51 for å vedta loven.

Huset har allerede mottatt 35 republikanske stemmer for tiltaket. Hvis demokrater er villige til å bruke Philippeaster til å blokkere et populært trekk fra republikanerne, viser det begrensningene ved å prøve å megle kompromisser, spesielt på lovforslag knyttet til valgreformer eller andre aspekter av demokratens agenda.

Senator Joe Munchin sa før avstemningen at “det er ingen grunn til at republikanere skal stemme mot denne kommisjonen,” men sentristdemokraten vil fremdeles ikke støtte innsatsen for å fjerne Philip. “Jeg er ikke klar til å ødelegge regjeringen vår,” sa Munchin.

Før avstemningen møtte Gladys Cignick, mor til avdøde Capitol-politibetjent Brian Cignick, og Cignicks kjæreste Sandra Corsa og to offiserer som hadde kjempet med demonstranter den dagen med flere republikanske senatorer og prøvde å overtale dem til å handle.

Signic var blant flere offiserer som voktet bygningen, hvorav noen ble sett i videoer som gikk sammen med mobben. Så snart han kom i kontakt med opprørerne, kollapset han og døde dagen etter.

I en uttalelse onsdag sa Gladys Schnick: “Jeg oppfordrer alle kongressmedlemmer og senatorer som motarbeider dette lovforslaget om å gå til sønnens grav på Arlington National Cemetery. “

Den republikanske motstanden mot kommisjonen ble imidlertid nøye marshallisert av senatets republikanske leder Mitch McConnell, som erklærte lovforslaget som en “ren politisk øvelse” fordi senatskomiteene allerede la merke til sikkerhetssårbarhet under Capitol-angrepet.

McConnell, som en gang beskyldte Trump for å “provosere” angrepet på Capitol, sier nå om demokrater: “De ønsker å tiltale den tidligere presidenten i fremtiden.”