Demokrater fra Texas flykter fra Austin: ‘Vi tar nå kampen til nasjonens hovedstad’ – Hail | Amerikanske nyheter

Tidligere Trump-advokater Sidney Powell, Lynn Wood og andre ved rettssaken i Detroit Han har inngitt søksmål med argumenter for ubegrunnede påstander om at Donald Trump faktisk vant valget i 2020, med advokat David Fink som saksøker dem. Til byen.

“Det de arkiverte var en forlegenhet for advokatyrket. Det var et gjørmete forsøk,” sa han om saksøkernes saker, inspirert av Trump.

Et advokatpanel ledet av Powell inngav søksmålet i november Republikanere fra Michigan Utbredte påstander om valgsvindel og forsøk på å erklære Trump som vinner av Michigan-stemmene i presidentvalget.

Jocelyn Benson

(@ Jocelyn Benson) Hva skjer nå i Detroit: Sydney Powell, L.A., prøver å hindre Michigans presidentvalg. Forbundsdommer Linda Parker hørte argumenter for om Lynn Wood og andre advokater skulle tillates. Se live her: https://t.co/XKUcUoNxmp



Dette meningsløse forsøket ble gjentatt i landets øvre og nedre domstoler da Donald Trump forgjeves forsøkte å hindre det. Joe Bidens seier.

Tidligere i dag spurte føderal dommer Linda Parker Powell og hennes advokatfullmektig hvorfor de ikke stoppet en sak som de visste var full av falske beskyldninger, i det minste etter 14. desember 2020. Valghøgskolen ble formelt bekreftet Bidens valgseier.

“Hvorfor ble ikke saksøker anerkjent i denne saken, og du avskjediget den på den datoen?” Spurte Parker.

Om Powell og Wood offisielt vil bli fordømt av retten, og dette er spørsmålene vi er ivrige etter å vite svarene på.

En påminnelse Rudy Giuliani, Hvem har tatt noen titalls titalls saker for retten, hver for seg, er under kriminell etterforskning. Allerede suspendert Fra å praktisere advokat i Washington, D.C. og New York.

Fink beskyldte i dag Powell og Wood for å være uansvarlige. Advokatene deres var hektiske på forskjellige argumenter som de var rettferdige personer Vil ikke tro Imidlertid var det faktiske feil i arkiveringen av at situasjonen var “flytende” med valgresultatet i slutten av 2020, fordi de var Ikke statistikere.