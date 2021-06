Demokrater leter etter en ny vei Amerikanske nyheter

I flere måneder har demokrater vært i det amerikanske senatet Danset mykt rundt Joe Munchin gir ham en plass og uttrykker håp om at West Virginia-demokratene til slutt vil komme og overføre den vinnende stemmeloven til sin generasjon.

Denne forvaringen ble avsluttet søndag, da Manjin skrev en op-ed Han gjør det klart at han ikke vil stemme på lovforslaget, og lar demokratene følge en ny vei – det vil si hvis det er en.

Mansin sa i senatet at loven ikke gir betydelig bekymring for at loven skal være en lov for folket, men bare hvis den er topartisk. Han gjentok sin motstand mot fjerningen av Philipster, en lovgivende regel som krever 60 stemmer for å føre de fleste lovene frem i Senatet. 10 mottar Republikanere Å signere stemmeretten er en tåpelig handling, som mange observatører sier, og hvordan partiet har akseptert Trumps grunnløse løgner om valget og aktivt prøver å gjøre det vanskelig å stemme.

“Republikansk innbrudd i stemmerett er ingen unnskyldning for passivitet, og senator Munch må heve dette faktum,” sa Karen Hobart Flynn, leder for Samveldet, en regjeringsvakthund som støtter lovforslaget.

Manjins Op-Ed kan ha tittelen ‘Why I Vote to Protect the Jim Crow’ Kongressmedlem Montreal Jones

Munch blir revurdert i en tid med presserende bekymring for helsen til det amerikanske demokratiet. Republikanere har innført hundrevis av regninger over hele landet for å begrense tilgangen til stemmeseddelen, inkludert store aksjoner i Florida, Georgia og Texas. Bekymringer reises også om republikanernes forsøk på å overta valgmaskineriet, inkludert kontorer som gjør at vinnerkandidater kan utelukkes fra embetet.

Montier Jones, en ny progressiv kongressmedlem fra New York, var kritisk til Munch da han gjorde det klart at han var under angrep og ikke gjorde nok for å beskytte stemmerett. “Manjins Op-Ed kan ha tittelen” Hvorfor skal jeg stemme for å beskytte Jim Crow? ” Han tvitret.

Munchs kommentarer kommer bare dager etter at Joe Biden lanserte en ny kampanje for velgerbeskyttelse.Kjemp som helveteOgså for dem holder visepresident Kamala Harris ansvarlig for Det hvite husets innsats. Mancins kolleger i Senatet gjorde det klart at de var skuffet over hans valg, men lot døren stå åpen for et lovforslag som ville være akseptabelt for Mancin (og dermed for noen republikanere). “Kampen er ikke over,” sa Minnesota-demokraten Amy Globuchar i en uttalelse.

“Jeg ønsker helhjertet at dette lovforslaget ikke var nødvendig, eller at republikanere i senatet vil bli med oss ​​i å forsvare amerikanernes stemmerett,” sa Jeff Markley, en demokratisk senator fra Oregon, i en uttalelse. “Som jeg gjentatte ganger har sagt til alle mine kolleger, er jeg klar for enhver samtale om vilkårene i dette lovforslaget og vil ikke forlate det amerikanske demokratiet.”

Manjin har gitt noen tips til hvordan en akseptabel regning vil se ut. I mars, Han godtok ordningene Folks lovgivning krever minst 15 dager med tidlig stemmegivning og beskytter indianernes stemmerett. Han støttet også noen av reglene som krever mer åpenhet i kampanjebruken.

Imidlertid sa Mancinis marsrapport ingenting om de nye begrensningene for å håndtere valgdistriktsgrenser for diskriminerende gevinst, ofte referert til som spiring. Advokater anser beskyttelsen som viktig, spesielt siden Høyesterett for to år siden bestemte for første gang at det ikke er noen grense for hvordan en diskriminerende lovgiver kan være. Med en tiår lang omfordelingssyklus som skal finne sted senere i år, har republikanerne en alvorlig fordel på distriktskartet og vil fordreie distrikter for deres eget beste.

Munch støtter også en egen lov som håndhever en bestemmelse i stemmerettsloven som krever steder med påvist dokumentasjon på stemmediskriminering som mottar forhåndsgodkjente avstemmingsendringer av den føderale regjeringen før de trer i kraft. “Handlingsløshet er ikke et alternativ,” sa Manjin Sagt i et brev Han bekreftet sin støtte til et slikt lovforslag, som ble løslatt med Lisa Murkowski, en republikansk senator fra Alaska. Men selv med Murkowskis støtte er det lite sannsynlig at lovforslaget får 60 stemmer. Stemmeforkjemper støtter lovforslaget som en måte å forhindre fremtidig diskriminering av stemmerettigheter, men sier de ikke vil gjøre noe for å omgå restriksjonene som allerede er på plass.

Trykket på motoren vil bare øke de neste ukene. Senatets flertalleder Chuck Schumer har lovet å bringe lovforslaget til avstemning senere denne måneden, noe som kan tvinge Manchin til å stemme med republikanerne for å blokkere lovforslaget. Og noen eksperter Omfavnet Å foreslå en veldig snevret lov som en mulig måte å få noen stemmereformer gjennom Senatet.

“Hvis senator Munch mener at det burde komme flere innspill fra republikanerne – som det var tilfellet i forrige måneds senatoppmerking – da flere republikanske endringer ble vedtatt av komiteen – gjør du det ved å fremme lovforslaget gjennom lovgivningsprosessen,” sa seniorrådgiver. Stephen Spalding, som er generell for offentlig politikk og regjeringsspørsmål.

“Senator Munch må stemme for å presentere dette lovforslaget for full etasjedebatt, men ikke for å legge regningen sammen med sine republikanske kolleger.”