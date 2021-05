Demokrater sier Joe Biden bør ‘trekke seg’ siden han er gammel nok til å være president ‘ Verden | Nyheter

De neste fire årene kan være avgjørende for USAs fremtid, men president Biden kan trekke seg i 2024.

Politico snakket med demokratiske kolleger som foreslo at Biden bare ville ta ett innlegg – men han ville ikke innrømme det offentlig.

En viktig rådgiver for Fidens kampanje sa da: “Hvis Biden blir valgt … vil han bli 82 år om fire år, og han vil ikke stille til gjenvalg.”

De la til: «Det gjør Pita til en god forandringsperson. Jeg vil avholde valg i år for neste generasjon ledere, men hvis jeg må vente i fire år [in order to] For å bli kvitt Trump er jeg klar til å gjøre det. ”