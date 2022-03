«Demonstrasjon», «Perfect Footballer», «The Strongest»: Press Rolls Red Carpet på KDP etter hans XXL-opptreden under Derbyet

Spennende. Ganske enkelt. Denne søndagen lyste Kevin de Bruyne opp fotballverdenen med talentet sitt. Det sies ofte at de beste spillerne uttrykker seg best under de store kampene. Utvilsomt tilhører den største krigeren blant innbyggerne denne kasten. Med en dobbel og en assist var han den store mannen i derbyet mot Manchester United (4-1).

Alle fra journalister til spillere er enstemmige: KDB er tilbake. På sin hjemmeside scoret Sky Sports 9 av 10 og nølte ikke med å nominere ham som kampens mann. «Med Armband skrudd i hånden ga han bidraget til en ekte kaptein fem minutter senere. Han var godt imponert over situasjonen på den belgiske banen og ledet kampen godt ved å overvinne motstanderne. Fremfor alt påvirket han spillet. Det teller virkelig: overflaten, men takket være hans to mål Ikke nok med det, under denne nye demonstrasjonen på midtbanen ga han også kaviar til Mahres før han dro på 80-tallet.

Forfatterne ble også inspirert av opptredenen til den 30 år gamle belgieren på Super Sunday-settet på TV-kanalen Sky. Starter med Roy Keane: «Han vil gå ned som en av de beste midtbanespillerne gjennom tidene i Premier Leagues historie.»Den tidligere legenden om de røde djevlene har begynt. «Du betaler for å se KDB. Han er en spiller med riktig holdning. Mål, hjelpemidler og nøkkelpasninger … Han er en fantastisk spiller. Du må se på statistikken hans for å forstå at han er fantastisk.»

Sammen med ham roste også Jamie Rednab og tidligere City-kaptein Micah Richards spilleren. Selv en strålende sammenligning med den første er tillatt. «Vi snakker med De Bruyne om en elitespiller. Måten han beveger seg på, måten han treffer ballen … på en måte er han den perfekte fotballspilleren. Han er som Paul Scholes i måten han spiller på. Han er like rask som Steven Gerrard. Han er unik, fordi han er forskjellig fra de fleste spillere.» Richards konkluderer så: «Når han spiller slik, er han best i England. Det er klart at han er tilbake til sitt beste.» Det er det.

«Tilbake til hans utrolige status»

KDB fikset en anomali denne søndagen. Han hadde aldri gitt en avgjørende pasning i Mankunian-derbyet før. Han serverte Mahrez 3-1 i det 68. minutt. For Eurosport.UK kan denne byen være svært vanskelig å finne. KDP med det. «Hvem andre er oppe for ærestittelen Match of the Match?»Det sier media på sin hjemmeside. «En playmaker i verdensklasse som fortjener en bøyle for sin dyktige prestasjon. Midtbanesjefen kom gjennom kampen med god takt og kvalitet. Hans visjon og bevegelse i hjertet av kampen var eksemplarisk. Cardiolas menn har vært en strålende belgisk ledelse i alt de gjør. For en spiller alt var.»

KDB ble kritisert i starten av sesongen, og satte rekorden rett og stilnet sladderen. Det er klart at de bare kan se en retur til forkant av Skypluss nummer 17. Med ni mål på 21 kamper er han allerede den nest beste totalt siden han kom til City i 2015. Legger vi til de tre assistene hans, vil han være involvert i ett mål hvert 120. minutt. Mer enn et tilfredsstillende resultat.

Prestasjoner som gleder den katalanske treneren. «I starten av sesongen slet han mye med noen smerter. Men Kevin har kommet tilbake til sin utrolige posisjon. Han er veldig sterk og jeg er glad for at han har scoret så mange mål denne sesongen. Du vet, jeg snakker med ham hver dag. Fortell ham at han ikke bare er fokusert på hjelpemidlene sine. Jeg vil vinne kamper med mål og jeg tror han har hørt hva jeg har å si denne sesongen. Jeg håper han kan være i form.

Den lille leiligheten, i KDB 80, holdt kalven da han gikk ut. Men ikke få panikk, ifølge Cardiola. «Ja, egentlig, han gikk ut som en forholdsregel. Men jeg tror ikke det er noe problem. I dag gjorde han en utrolig innsats. Han spiller hvert minutt, og han er tilbake til sin posisjon.» Håper det varer!