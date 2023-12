Demonstrasjoner og protester over valgresultater i Beograd, manipulasjon fra Vesten, sier Russland

Serbiske demonstranter som protesterte mot valgfusk blokkerte flere gater i Beograd mandag, spesielt foran regjeringen, som Moskva anklaget Vesten for å «prøve åustabilitet» Serbia.

Serbias president Aleksandar Vucic fordømte volden i hovedstaden i går kveld og sa at han hadde bevis på at det skjedde.indusert i utlandet». Moskva, Beograds viktigste allierte, gikk opp på tallerkenen: «Det er tydelig at Vesten som helhet prøver å destabilisere situasjonen«I Serbia ble talskvinnen for russisk diplomati, Maria Zakharova, sitert av det offentlige byrået RIA Novosti. Hun sammenlignet demonstrasjonene med Maidan-demonstrasjonene i Kiev, som resulterte i det pro-vestlige regimet i Ukraina tidlig i 2014. .»Forsøk fra tredjestyrker, inkludert utenlandske, for å skape slike uroligheter i Beograd er åpenbare«, gjentok Kreml-talsmann Dmitrij Peskov under sin daglige pressekonferanse.

Under avstemningen 17. desember, Mr. Vucics parti (SNS, nasjonalistisk høyre) vant mer enn halvparten av de 250 setene i parlamentet. Men Serbia, den viktigste opposisjonskoalisjonen mot volden, fordømte valgfusk dagen etter, inkludert ulovlig å la serbiske velgere fra nabolandet Bosnia stemme i hovedstaden. EU og Tyskland kritiserte situasjonen, og Berlin kalte de rapporterte påstandene «Uakseptabelt«Et land som håper å bli medlem av EU.

Hans lands president, Aleksandar Vučić, er spesielt dyktig til å balansere forholdet mellom øst og vest, og lover å holde Serbia på veien mot EU-medlemskap mens han holder seg for nær Russland og frier til Kina slik Washington gjør. Men siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022, har Beograd aldri brukt sanksjoner mot Russland, som importerer gass spesielt.

Og, i likhet med Beograd, anerkjenner ikke Moskva uavhengigheten til Kosovo, en tidligere serbisk provins som erklærte sitt brudd med Serbia i 2008 etter en NATOs luftbombardementkampanje med sikte på å få slutt på undertrykkelsen.

Aleksandar Vucics suksesser i landet hans dreier seg hovedsakelig om økonomien, et av de fattigste landene på det europeiske kontinentet, med inflasjonen som nådde 16 % om våren og falt til 8 % i november. For støttespillerne hans har imidlertid Vucics år ved makten bragt orden – og milliarder i investeringer. Mellom 2012 og 2022 har utenlandske direkteinvesteringer i Serbia økt fra 1 til 4,4 milliarder euro.

«De går ut i gatene og kjemper for demokrati«

I Beograd, demonstranter, hovedsakelig studenter av organisasjonen «Borba«(Protesten bør etter deres mening være en gjennomgang av valglistene som ser ut som valgfusk.»Jeg ble født i 2002, og jeg trodde ikke jeg skulle kjempe i gatene for demokrati som foreldrene mine.«, sa Emilija Milenkovi, student ved Det statsvitenskapelige fakultet.

«Men jeg må gjøre det«, sa en 21-åring med merket til den historiske studentbevegelsen Otpor (motstandsbevegelsen), som deltok i kampen mot Slobodan Milosevics styre på 2000-tallet. Valgobservatørene fikk mye kritikk etter internasjonale organer, spesielt Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) – fordømte en serie av «Uregelmessigheter«spesielt»De kjøper stemmer«og»Stemmeseddelfylling«.

Hundrevis av mennesker protesterte daglig foran den serbiske valgkommisjonen og internasjonal fordømmelse strømmet inn. Medlemmer av ikke-voldelige Serbias viktigste opposisjonsliste startet en sultestreik med sikte på å endre resultatene.

Søndag stormet demonstranter mot beslutningene Beograd rådhus, knuste vinduer med steiner og ble skjøvet tilbake av politiet.

President Vucic sa to politifolk «dødelig såret– Minst 35 demonstranter ble arrestert under demonstrasjonen, sa opposisjonsparlamentsmedlem Radomir Lasovic, som ble slått av politiet under søndagens hendelser, til AFP.Det er alltid mulighet for å stoppe det hele hvis de innrømmer svindel og annullerer valget«.