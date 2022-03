Den 11 år gamle ukrainske flyktningen har ankommet Slovakia alene

Slovakisk politi sa søndag at en 11 år gammel ukrainsk gutt automatisk hadde krysset den slovakiske grensen med en plastpose, pass og et håndskrevet telefonnummer.

– Han kom fra Saboroshi alene fordi foreldrene hans måtte bli i Ukraina, sier politiets talskvinne Denisa Bardiova til AFP. Frivillige tok seg av gutten som ankom lørdag og ga ham mat og drikke.

Ifølge ukrainere har det russiske militæret okkupert det største atomkraftverket i Europa siden fredag, da artilleriildene startet – og nekter for at Moskva var årsaken.

Guttens mor tok ham med på et tog til Slovakia for å ta seg av sin egen funksjonshemmede mor.

«Jeg er så takknemlig for at babyen min ble reddet,» sa Yulia Pichetskaya i et Facebook-videoinnlegg søndag. «I ditt lille land er det mennesker med store hjerter.»

Gutten vant alles hjerter med sitt smil, mot og besluttsomhet, han fortjener å være en ekte helt, sa politiet på Facebook.

Lokale frivillige tok kontakt med guttens slektninger i Slovakia, som hentet ham og tok ham med til Bratislava.