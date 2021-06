Den 20 år gamle kvinnen hevder at Weatherspoon ble kastet ut av boblen på grunn av en ‘uegnet’ avlingstopp

En kvinne sier at hun var flau for å bli sparket ut av Weatherspoon for å ha på seg en “upassende” topp.

Molly Wood sa at delt showet hennes var “lik at en mann var skjorteløs” fordi hun ble fortalt at hun ikke ville bli servert av en mannlig leder.

Den 20 år gamle badeieren – som var i 30-årene – sa at han hadde blitt nektet tjeneste hele dagen for Blocks uten topper.

Han sa at hun og hennes 20 år gamle Amy Lee ikke ville bli servert fordi de var kledd “upassende”.

Begge pub-besøkende hadde på seg svarte halter crop tops, ankel-lengde skjørt og trenere fordi landet var 28C varmt.



(Bilde: Triangle News)



Teknikeren forklarte hvordan han og en venn gikk til The Back of the Beyond Pub på Bergs ‘Reading søndag kveld klokka 20.00.

Paret ønsket å fange litt mat etter å ha sett England slå Kroatia 1-0 i den innledende Euro 2020-turneringen.

Han og Amy fikk lov til å komme inn av den kvinnelige bounceren, der de sjekket NHS-testen og Tracy og viste identiteten sin før de forlot hagen.



(Bilde: Triangle News)



Molly, som bor i Reading, forklarte: «Vi gikk halvveis gjennom puben da en mannlig leder ropte på oss om å stoppe.

“Hun sa,” Du kan ikke komme hit. Du er virkelig kledd uhensiktsmessig. Det er ikke hensiktsmessig. Du kan ikke kle deg slik. “

Da Molly spurte ham hvorfor klærne hans var upassende, sa han til henne: “Det er som en mann uten topper, og vi har sparket topløse menn hele dagen.”



(Bilde: Triangle News)



Molly forklarte hvordan han og Amy spurte lederen om kleskoden, men kunne ikke få et direkte svar på om det var en.

Molly sa at hun deretter forsket på nettet og ikke kunne finne noe i retning av kleskoden til Weatherspoon.

Tidligere den uken ble hun servert ved samme boble, iført samme topp.

“Jeg var så flau,” sa Molly.

Han la til: ”Vi var på fire puber på begynnelsen av dagen og ble aldri nektet innreise.

“Jeg fortalte ham hvor seksuelt det var å sammenligne meg med en toppløs mann.

“Jeg hadde på meg en topp. Jeg hadde ikke en topp.”

Etter å ha diskutert med Amy og forlatt puben, bestemte de seg begge for å gå tilbake og klage på hvordan de ble behandlet.



(Bilde: Triangle News)



Men da de kom og reiste en klage, sa Molly at hun hadde opplevd for mye kommentarer og uhøflighet.

Hun sa: “Han holdt nesebroen. Han snudde seg mot vår side mens vi snakket om det.”

Molly forklarte at de spurte den kvinnelige spretteren hvorfor hun skulle få lov til å komme inn hvis hun var kledd “feil”, men det var ikke noe rett svar.

Han sa: “Jeg har et stort bryst, og selv om jeg har på meg en skilpadde, vil du fremdeles se bemerkelsesverdig ut.

“Min fitte kommer alltid til å dukke opp fordi jeg har dem, og jeg kan ikke gjøre noe med det.”

Molly sa at hun var enda mer sjokkert da hun delte videoen med DicTok og fikk tilbakemelding fra kvinner som hevdet at de hadde lignende opplevelser.

Værskjeer kontaktes for kommentar.