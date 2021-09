Den afghanske YouTuber, 20, beskriver et levende liv og tar opp en avskjedsvideo noen dager før han ble drept

Da YouTube-YouTuber dokumenterte sitt daglige liv i Kabul med vennene sine, sa han et hjerteskjærende farvel til broren og fetteren noen dager før han ble drept i et terrorangrep på flyplassen.

Najma Sadeki, 20, kledd i lyse klær, utforsket de livlige gatene i den afghanske hovedstaden, og likte å lage mat og lytte til musikkvideoer.

Men fire dager etter at Taliban fanget, tok han opp en video fra soverommet og sa farvel til publikummet i en inderlig siste melding som forklarte hvorfor han ikke lenger kunne lage bilder.

Sadeki sa at han var for redd for å gå på gata under Taliban -styre og ba folk be for ham.

Hun fortsatte: ‘Livet i Kabul har blitt veldig vanskelig, spesielt for de som var frie og lykkelige.

Jeg skulle ønske det var et mareritt og skulle ønske vi måtte våkne en dag. Men jeg vet at det ikke er mulig … det er et faktum at vi er ferdige. ‘

Sadeki sa at han var for redd til å gå på gatene under Taliban -styre og ba folk be for ham.

Fire dager etter at Taliban fanget, lastet han opp en video med tårer fra soverommet da han sa farvel til publikum.

To av hennes kolleger sa at hun ble drept da hun forsøkte å flykte i en eksplosjon utenfor Kabuls internasjonale flyplass noen dager senere. CNN.

Najma, broren og fetteren ble fraktet til flyplassen for sikkerhet under bombingen sist torsdag.

Bombene, utført av terrorgruppen ISIS-K, rettet mot afghanske sivile og amerikanske soldater de siste dagene da de prøvde å flykte fra Taliban.

Angrepet drepte 170 mennesker, inkludert 13 amerikanske tjenestemenn.

Zadeki studerte journalistikk i Kabul og gikk siste året, og begynte nylig på den afghanske insider YouTube -kanalen med mer enn 24 millioner visninger.

Disse videoene ga det globale publikummet et innblikk i livet til unge mennesker som bor i Afghanistan.

YouTuber og vennene hennes lager mat sammen, utforsker lokale markeder og forklarer afghanske tradisjoner og skikker for sine besøkende.

Han sa i sin siste video: ‘Jeg jobbet for å betale nok for mine daglige utgifter og min utdannelse. De fleste familier i byen venter nå (en dag) på mat.

Sadeki ville vanligvis ta opp videoer med vennen Rohina Afshar, men paret ble tvunget til å skilles for den siste meldingen av frykt for å forlate hjemmene sine.

I de to tiårene siden invasjonen av USA ledet Taliban fra makten, har kvinner tjent på utdanning, politikk og næringsliv – men det har ikke vært lett. Afghanistan er et dypt konservativt land, spesielt utenfor byen. Mange av Najmas egne slektninger protesterte mot livet hans, og noen avbrøt båndene.

Fresta mottok truende telefonsamtaler og tekstmeldinger fra menn ukjent for søsteren, som protesterte mot at hun skulle vises offentlig.

“Hun fortalte meg bare om sine sikkerhetshensyn,” sa Fresta. ‘Hun vil ikke dele det med familien fordi de kan forhindre dem i å jobbe med media.’

Men da Taliban avanserte raskt og erobret det meste av landet på få dager og gikk inn i hovedstaden tidligere denne måneden, bestemte Najma seg for å bli med på evakueringen, i frykt for at oppkjøpet ville bety slutten på en karriere.

Afghanere bruker en trillebår for å evakuere en såret mann fra bombingen i torsdag

En Taliban -militant står vakt på åstedet for en selvmordsbombing på Kabul flyplass

Bombemannen rammet like etter middagstid foran Baron Hotel i Abe Gate, Kabul. Vesterlendinger bodde på hotellet før avreise

Hun samlet truende tekstmeldinger og brakte dem til flyplassen, i håp om at amerikanerne ville hjelpe henne med å sette seg på et fly.

Najma planlegger å starte YouTube -kanalen på nytt fra sitt nye hjem – uansett hvor det er – for å dokumentere livet til afghanske immigranter, sa Fresta. Hun drømte om å skape en karriere innen media med utfordringene hun møtte.

Utenfor flyplassporten lovet Najma og titusenvis av mennesker at Taliban ville tillate kvinner og jenter ut i det offentlige liv for å gå på skoler.

Det er frykt for at de vil bli anerkjent på grunn av sin online profil og at unge kvinner vil bli målrettet av Taliban.

En reporter for Afghanistan Insider ble fysisk overfalt under en rapport fra Kabul flyplass.

Khawaja Samiullah Sadiki, som jobbet i Afghan Insider, sa “alt har endret seg” og innholdsskapere har sluttet å produsere videoer.