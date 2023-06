Den AI-drevne Opera One-nettleseren kommer på markedet og har ChatGPT-integrasjon med live nettresultater

Basert i Norge Opera Lanserte en ny nettleser kalt Opera One. Nettleseren ville ha vært den 100. iterasjonen av Opera, men selskapet bestemte seg for å gjenoppbygge den ved å integrere de nyeste AI-teknologiene i designet. Brukere kan starte OpenAIs ChatGPT direkte fra sidefeltet eller bruke Operas nye Aria AI-grensesnitt, som kobler ChatGPT med live, oppdaterte resultater fra nettet.

Operas Jonah Sajka forklarer selskapets tilnærming:

Siden folk er interessert i nettleserinnovasjon, er det hensiktsmessig å revurdere nettleserens rolle i lys av nyere fremskritt innen AI. I motsetning til andre nettleserselskaper legger Opera ikke bare til AI-tjenester i nettleseren sin. Vi gikk tilbake til tegnebrettet og redesignet vår primære nettleser. Opera One er bygget rundt nettleserens egen AI, Aria, og representerer kulminasjonen av arbeidet vårt så langt.

I tillegg til å bli lansert fra sidefeltet, kan området nås direkte fra kommandolinjen ved å bruke ctrl+/ (Win) eller cmd+/ tastatursnarveien for å lage et områdeoverlegg og samhandle med det umiddelbart. Brukere kan velge å samhandle umiddelbart med et AI-svar i sidefeltet eller fortsette å surfe. Om ønskelig kan brukeren helt velge bort å bruke Aria eller ChatGPT for en standard nettleseropplevelse.

Opera One introduserer også en ny funksjon kalt Tab Islands, som lar deg gruppere relaterte faner sammen for å bedre administrere navigasjonen. Et annet mål med denne nye funksjonen er å hjelpe brukere enkelt å flytte mellom oppgaver. Denne funksjonen er også automatisk. For eksempel vil en bruker som oppretter en reiserute og søker etter hoteller og turer åpne faner i den konteksten samlet i en ny faneøy.

Som du forventer av en ny nettleser som er gjenoppbygd fra grunnen av, sier Opera at det er mange nye endringer under panseret som vil øke hastigheten på nettleseropplevelsen. Disse inkluderer et nytt nettleserrammeverk og en flertrådskomponist, alt bygget på toppen av Chromium-nettleseren med åpen kildekode. Opera One er gratis å laste ned og tilgjengelig for Mac, Windows og Linux.

Kjøp Lenovo Chromebook 3i for bare $300 på Amazon.