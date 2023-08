Den ambisiøse Belgia i den største videospillmessen i verden: «Vi er i en risikabel bransje, som kinoen»

Nvidia, selskapet med mer enn 1000 millioner dollar som kommer etter Amazon og Google

B2B-delen av programmet lar studioer og utviklere møte utgivere og finansieringsorganisasjoner. Dette er, kan vi si, hovedforretningsmålet for salongen. «Generelt finansierer et studio utviklingen av et nytt videospill med halvparten (eller mindre) offentlig finansiering og resten med private midler, spesielt fra utgivere.forklarer Guillaume Bouckaert, medgründer og administrator av games.brussels. Disse pengene er vanskelige å få tak i fordi studioene må overbevise investorer om å finansiere et spill som ikke eksisterer ennå og som vil ta flere år å utvikle, fra et enkelt konsept eller i beste fall en demoversjon. Vi er i en risikabel bransje, som kino».

forføre til å overbevise

Frosty Froggs-studioet, med base i Waterloo, leter etter en utgiver. «Vi er her for å presentere den spillbare demoen av spillet vårt. slimete ridder, et eventyrspill med et menneske forvandlet til «slim»-stoff og utstyrt med spesielle krefter. Det er vårt første ekte spill fordi vi i ti år hovedsakelig har outsourcet til andre studioer.deler Judicaël Eluard, promotor. Vi håper å samle inn flere millioner euro for de neste to årene med utvikling.» Frosty Froggs baserer seg spesielt på erfaringene man har fått med Appeal Studios i utviklingen av Fort Boyard, Hvem vil vinne millioner? enten Outcast: A New Beginning for å få tillit fra forlagene.

Brussel-baserte Studio Tolima har allerede funnet den rette løsningen i det franske forlaget Don’t Nod. «Det viktige er å komme i kontakt med forlag som har den rette filosofien, tyder Benjamin Legat, grunnlegger og administrerende direktør. Noen utgivere har en rikere portefølje innen arkadespill, andre innen eventyrspill, puslespill, racing… Vi er heldige som ikke nikk De liker narrative spill, og det er derfor de ble forført av Koira. I vårt poetiske 2D-spill vandrer to venner, en karakter og en valp gjennom en snødekt skog, kjemper mot trusler, men tillater seg også øyeblikk av kontemplasjon og meditasjon slik at spilleren ganske enkelt kan nyte bildene og musikken.»

avtale «Gamescom er en mulighet til å gå sterkt inn for opprettelsen av et finansieringsorgan i Brussel og stoppe hjerneflukten»

Stopp hjerneflukten

Også til stede på messen for å støtte belgiske studioer: offentlige organer og beslutningstakere. Fabian Maingain, rådmann for økonomiske anliggender i byen Brussel (DéFI), er der for å promotere Brussel-designere: «Hovedstaden er spesielt kosmopolitisk: når et spill fungerer i Brussel, vil det fungere overalt. Det er veldig gode fremskritt i sektoren. Vi åpnet coworking- og inkubasjonsrommet «games.brussels space» i begynnelsen av 2022. Siden den gang har mer enn 20 studioer etablert seg der og to har vokst nok til å integrere sine egne fasiliteter. Gamescom er en mulighet til å promotere denne plassen og fremfor alt å gå inderlig til orde for opprettelsen av et finansieringsorgan tilsvarende Wallimage og VAF, men for studioer i Brussel. Vi må stoppe hjerneflukten.»

133 selskaper

I følge de siste dataene fra Belgisk videospillforbund, har den belgiske videospillsektoren aldri vært i bedre form. Det flate landet hadde ikke mindre enn 133 bedrifter i 2022, det vil si 21 % flere enn i 2021, med 16 % flere årsverk (FTE). Disse selskapene representerer en omsetning på 85 millioner euro og sysselsetter 1 085 personer.

Flandern konsentrerer 67 % av selskapene som genererer 82 % av den nasjonale omsetningen. Wallonia hadde 28 selskaper i 2022, mot 22 året før, med en konstant omsetning på 12 millioner euro. Til slutt gjør Brussel seg bemerket med 3 millioner euro i omsetning for 15 aktive selskaper.