Den amerikanske hovedstaden ble rammet av en snøstorm

Kuppelen til den snødekte Capitol, under det hvite teppet av snøfnugg fra Det hvite hus, gikk på ski i gatene: rundt tjue centimeter snø falt i den amerikanske hovedstaden.

Etter kanselleringen av 2 650 flyvninger på søndag og kanselleringen av 2 570 flyvninger på lørdag, klokken 20:30 (02:30), ble minst 3 173 innenlandske eller internasjonale flyvninger til eller fra USA kansellert, ifølge Flydeware-nettstedet . Rundt 6800 fly ble forsinket i løpet av dagen.

Snøstormen fremhevet kaoset som allerede hadde styrt flytrafikken i USA i flere uker da forurensende stoffer brøt ut på grunn av Omigron-varianten av Covit-19.

Tidligere mandag måtte president Joe Biden møte en storm da han kom tilbake til hovedstaden etter noen dagers ferie i Delaware (Øst).

Air Force One-flyet hans ble sittende fast i sovesalen i tretti minutter, i løpet av denne tiden kunne mannskaper rydde isen på rullebanen, og deretter ble presidentens konvoi betydelig redusert på vei til Det hvite hus.

“Vær forberedt på snørike og glatte veier, noe som gjør trafikken vanskelig,” advarte en meteorologisk tjenestebulletin, som indikerer høy vind med kraftig snøfall.

Fra mandag kveld var minst 340 000 hjem i Virginia og 67 000 hjem i nabolandet Maryland uten strøm, og trær falt under høyspentlinjer under vekten av snø.

Mandag morgen kunngjorde regjeringen suspensjon av føderale tjenester i Washington, D.C., som et resultat av at den daglige pressekonferansen i Det hvite hus ble kansellert, mens den eneste avstemningen som var planlagt for dagen i Senatet ble kansellert og utsatt til tirsdag.

Overfor elementene har byen beordret stans av busstrafikken, stenging av Covit-19 screeningsentre og suspensjon av levering av hurtigtester.

Flere skoler over hele Washington, Maryland og Virginia-området ble stengt mandag.

I en tid da mange kjøretøy sitter fast på veiene på grunn av snø, har Washington-ordfører Muriel Bowser blitt beordret til å si: “Hvis du ikke trenger å gå ut, hold deg hjemme og ikke gå på veien.”

Mot slutten av ettermiddagen, på grunn av solskinnet, samlet mange amerikanere seg ved National Green Belt National Mall i sentrum av hovedstaden for en stor snøballkamp.