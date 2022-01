Den amerikanske justisen avviser klagen fra grunnleggeren av Cydia, den alternative applikasjonsbutikken

Klagen mot Apple inngitt av skaperen av den alternative App Store Cydia for jailbroken iOS-enheter, har nettopp blitt avvist av den amerikanske justisen.

Jay Freeman hadde angrepet Apple for konkurransehemmende praksis. Klagen hans er nettopp avvist, melder amerikanske medier. MacRumors. Jay Freeman er faktisk skaperen av Cydia, den ledende appbutikken for jailbroken iPhones. For ordens skyld lar appen brukere som jailbreaker iPhone, iPad eller iPod touch installere apper utenfor App Store, samt innstillinger og temaer som tilpasser utseendet og følelsen til iOS.

Søksmålet hevder at Cydia var “Første komplette løsning” å utvide mulighetene til iPhone, og “App Store før App Store”, men tidlige medlemmer av jailbreak-fellesskapet kan hevde at appen Installatør det var den første virkelige løsningen.

En historie fra 2020

Skaperen av Cydia saksøkte Apple i slutten av 2020, og hevdet at selskapet har et ulovlig monopol på distribusjon av iOS-applikasjoner gitt at App Store er det eneste autoriserte markedet der brukere kan laste ned applikasjoner på iPhone og iPad. I sin klage hevder den også at Apple har “Jeg prøvde hele tiden å fjerne de alternative appbutikkene” som Cydia.

Jay Freemans handling er ikke nødvendigvis over, utvikleren har fortsatt muligheten til å sende inn klagen på nytt ved å endre den før 19. januar. Apple forsvarte seg offentlig ved starten av virksomheten, og argumenterte for at det var konkurranse fra Android og at det burde kontrollere distribusjonen av iOS-applikasjoner for å hindre forbrukere i å laste ned skadelig programvare.

Hvis Freeman sender inn en endret klage, har Apple frist til 2. februar til å svare, sa dommer González Rogers.