Den amerikanske kongressen er midt i krise

Republikanske folkevalgte trakk tilbake støtten til Trumps fortrolige Jim Jordan i en hemmelig avstemning denne fredagen og kunngjorde at de ville møtes på mandag for å nominere en ny kandidat.Høyttaler«.

Timer tidligere stemte 25 republikanere mot representanten fra Ohio, som led sitt tredje nederlag på fire dager etter å ha blitt valgt til Perch. Stillingen har stått ledig siden den historiske avskjedigelsen av Kevin McCarthy 3. oktober etter en splid mellom moderate republikanere og Trump-tilhengere.

I nesten tre uker har underhuset i den amerikanske kongressen, regnet som et av de mektigste parlamentene i verden, ikke vært i stand til å stemme over noe lovforslag.

«Vi er i en veldig dårlig posisjonKevin McCarthy var enig.

«Alvorlig situasjon«

Midt i blindveien og det politiske kaoset i huset, ba Joe Biden fredag ​​om en økning på 105 milliarder dollar i budsjettet spesielt for å støtte og svare på utfordringer som de amerikanske allierte Ukraina og Israel står overfor, som er involvert i store internasjonale kriser. Forut for bosetting på den sørlige grensen av landet.

«Vi må oppheve husforbudet. Jeg forventer at senatet snart vil begynne arbeidet med president Bidens nasjonale sikkerhetspakkeHakeem Jeffries, leder av Det demokratiske partiets parlamentariske komité i Representantenes hus, fortalte journalister.

«Dersom husbommen ikke fjernes, vil den forringes unødvendig og sette liv i fare. Dette er en alvorlig tilstand«, understreket han.

For å komme seg ut av krisen ringte Jeffries for å finne «»Høyttaler«Det er et valgfritt produkt fra begge politiske sider.