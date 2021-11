Den amerikanske kongressen har skjøvet tilbake avstemningen om Bidens massive sosiale program, et tilbakeslag for presidenten

Til tross for flere uker med forhandlinger, nektet den amerikanske kongressen fredag ​​å kommentere Joe Bidens store sosial- og klimaplan.

Demokratene håper imidlertid å redde møbler ved å snappe stemmer om kvelden på en stor investeringsplan for infrastruktur. Samfunnsplanen skal legges fram for de folkevalgte myndigheters dom innen utgangen av november.

Det amerikanske representantenes hus møttes i morges med et klart mål: å endelig bekrefte Joe Bidens planer, lover han å bruke 3 billioner dollar for å erstatte USA.

Å tilby en spesifikk barnehage for alle, inkludert en svært stor samfunnskomponent, dyptgripende forbedringer i helsevesenet og betydelige investeringer for å redusere klimagassutslipp – en dyp redefinering av velferdsstaten i USA.

Men planen har vært gjenstand for noen vanskelige forhandlinger innen demokratene, spesielt mellom venstresiden og den moderate leiren, og den totale kostnaden er allerede halvert til 1,750 milliarder dollar.

“Utfordring”

Gjennom dagen forsøkte den demokratiske speakeren i Representantenes hus å organisere styrkene sine og skape entusiasme for presidentens planer.

“Planen vi foreslår er nyskapende, historisk betydningsfull og det er utfordringen,” sa han i et brev til demokratene, og forklarte disse konfliktene mellom partiets folkevalgte.

Men forhandlinger i siste liten – moderat valgte tjenestemenn som krevde den nøyaktige kostnaden for disse kostbare utgiftene – stoppet prosessen og tvang ledere i Kongressen til å utsette en folkeavstemning igjen.

I følge Nancy Pelosi forventes dette nå å være “før Thanksgiving Day”, dvs. før 25. november.

En liten trøst til presidenten sa denne erfarne politikkmannen at han var “sikker” på å stemme i huset i kveld på Joe Bidens andre store investeringsplan, 1,2 billioner dollar for å fikse problemene. Investering i den amerikanske marinen av landets nedslitte infrastruktur, høyhastighetsinternett og elbiler.

Denne massive investeringsplanen har allerede blitt godkjent av Senatet i midten av august og støttes av folkevalgte fra begge partier. Det han ga videre i huset var en seier for Joe Biden (halvhjertet), han måtte bare gjenkjenne teksten.

For presidenten, som har blitt svekket av et stort nederlag i denne ukens lokalvalg i Virginia og står overfor en synkende offentlig vurdering, er behovet for den seieren svært alvorlig.

Men Det demokratiske fremskrittspartiet har gjentatte ganger advart om at det ikke vil støtte talen uten å garantere oppfyllelsen av Joe Bidens sosiale og klimaelementer.

I hendene på Manjin

Bidens turer til Capitol, frokost med folkevalgte … Det hvite hus gjør alt det kan for å få støtte.

Som den amerikanske lederen sier det om og om igjen: Meningsmålinger tyder på at presidentens utgiftsplaner er veldig populære blant amerikanere. Demokratene vil imidlertid spille sitt knappeste flertall i kongressen om et år under midtveisvalget til parlamentet, noe som alltid er farlig for presidenter.

Men Joe Biden, som berømmet sine forhandlingsevner under presidentvalgkampen på grunn av sin lange periode som senator, snubler inn i disse interne konfliktene.

Og presidenten er ikke i slutten av sin periode.

Etter endelig å ha fått grønt lys fra folkevalgte i salen, må dens sentrale sosiale komponent fortsatt godkjennes i Senatet, der den risikerer å bli betydelig endret.

Dens skjebne er spesielt i hendene på senator Joe Munch, en folkevalgt fra West Virginia, som sier han frykter at planen vil ytterligere utvide offentlig gjeld og øke inflasjonen.

Med tanke på demokratenes svært tynne flertall i Senatet, har han nærmest lagt ned veto mot planen.