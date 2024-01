Den amerikanske landeren som ikke nådde Månen forsvant inn i jordens atmosfære.

Astrobotic ba myndighetene om å besegle skjebnen til maskinen.

Peregrine, som det kalles, tok av tidlig i forrige uke fra Florida, men det ble raskt identifisert en drivstofflekkasje som hindret den i å lande mykt på månen som planlagt.

Landeren fortsatte imidlertid å operere i verdensrommet, og samlet inn nyttige flydata for et fremtidig forsøk og tillot til og med å utføre eksperimenter om bord, sendt spesielt av NASA, for eksempel måling av stråling.

Men selskapet måtte også evaluere hvordan oppdraget skulle avsluttes med hensyn til usikkerheten knyttet til lekkasjen og uten å risikere å skape problemer for satellitter i jordbane eller rusk i månebane.

Selskapet kunngjorde denne helgen at det hadde tatt «den vanskelige avgjørelsen» om å opprettholde en bane som ledet landeren mot jorden, selv om den kunne ha fortsatt driften i «uker».

«Vi tror ikke at gjeninntreden av Peregrine vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko og romfartøyet vil brenne opp i jordens atmosfære,» skrev Astrobotic den gang. Selskapet beordret at enheten «minimerer risikoen for at rusk faller til bakken.»

Landeren er omtrent på størrelse med en liten golfbil.

Selskapet skal etter planen holde en pressekonferanse på fredag ​​for å gjennomgå hele oppdraget.