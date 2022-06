Den amerikanske sangeren R. for seksuelle krenkelser. Kelly er dømt til 30 års fengsel

Den berømte «I Believe I Can Fly» amerikanske stjernen, R. Kelly ble dømt i september 2021 i New York for å ha ledet et «system» for seksuell utnyttelse av unge mennesker, inkludert mindreårige.







Den amerikanske R&B-stjernen R.S. Kelly ble dømt til 30 års fengsel.







Den 55 år gamle sangeren ble dømt av en føderal domstol i Brooklyn til livstid i fengsel. For ni måneder siden ble den verdenskjente sangerens rettssak for suksessen til «I Believe I Can Fly» analysert fire år etter starten på #MeToo-æraen i USA, som en indikator på afroamerikanske sexforbrytelser. Sosial.







I sin siste tiltale krevde påtalemyndigheten i en føderal domstol i Brooklyn minimum 25 års fengsel for «fare», med R. Kellys virkelige navn, Robert Kelly, som representerte ofre og opinionen. U.S.A. Attorney’s Office anser ham for å være «en impulsiv, manipulerende, restriktiv og tvangsperson som ikke viste tegn til anger eller respekt for loven.»