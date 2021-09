Den amerikanske tilstedeværelsen er påkrevd i øvre nord

Det er ingen tvil om at USAs interesse for Norge og Arktis har økt.

I et intervju med High North News snakket forsvarssekretær Frank Back-Jensen (Høyre) om økt amerikansk interesse ved siden av Norge, blant annet som følge av økt konkurranse mellom stormaktene..

“USA påtvinger seg ikke på oss. Vi vil at de skal være her,” slår han fast.

Det er klart at verden ikke lenger står overfor epidemien. Det ene landet etter det andre åpner seg gradvis, men noen store forskjeller dukker opp.

Dermed er sjefredaktør Arne O. Holms kommentar på fredag ​​bemerkelsesverdig før helgen:

“Mens Norge er på nippet til å gjenåpne samfunnet etter pandemien, som om begrepet “post-pandemi” er fornuftig, kan andre land knapt telle sine egne dødsfall. Oversikt over antall dødsfall er ikke bare et medisinsk leksikon. Det er også en studie av politisk og økonomisk ulikhet. “

Seile Nordsjøruten

To tunge skip som seiler langs Northern Sea Route vil øke bevisstheten og bevise at Northern Sea Route er et levedyktig alternativ.sier Odger Danielsen, regiondirektør i det norsk-russiske handelskammeret.

De to ikke-russiske tungløftfartøyene som er involvert bruker en havis-korridor og LNG-transportenheter for Novatek Arctic LNG-2-prosjektet.

Sement, kunstig intelligens og en ny øy

I Sverige har Høyesterett avvist en appell fra landets største sementprodusent i kampen om å fortsette gruvedrift på kalkstein på øya Gotland.

En tidligere varslet sementmangel i Sverige gjør at gruvegiganten LKAB må utforske andre alternativer for å opprettholde normal produksjon. Det kan imidlertid ta tid å finne en løsning, sier selskapet til High North News.

Forskere har utviklet et nytt verktøy for kunstig intelligens som kan forutsi endringer i arktisk havis.

Og Utenfor Grønlands kyst har det dukket opp en ny øy som kan være den nordligste øya i verden.

i Norge, Regjeringen har foreslått å sette av 110 millioner kroner som en startbevilgning til det såkalte “blå bygget” ved Nord universitet i Bodø.Den la grunnlaget for ny forskning og viktig kunnskap om livet i havet. (Kun norsk)

Det var forrige uke sett fra toppen av verden! Nyt helgen og fortell oss hva du vil lese mer om!

Med vennlig hilsen,

tren jonassen,

nyhetsredaktør,

Hei Nord -nyheter