Den andre seier for Lopins co-driver Lurquin, til tross for stor frykt i finalen

Sebastien Lope Og Fabian Lurkin (BRX) vant søndag Syvende nivå av 44. Tucker. Den fransk-belgiske duoen fanget fra hodet til generalen 5:26 Nasser al-Attiyah (Toyota), som begynte å kontrollere løpet.

Før start diskuterte Sebastien Lope og Fabian Lurkin navigasjonen de møtte i den sjette fasen. “Vi holder slike diskusjoner hver dag for at vi skal komme videre og fordi vi har lært mye av fredagens feil.“, forklarte Lurquin.”Dette var bare den første kampen vi hadde sammen. Vi vet begge at det er rom for forbedring.“