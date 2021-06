Den andre stjernen på Clarkson’s Farm: Gerald har allerede sin egen fan-konto på Twitter

En tørr steinmur som inspirerte Jeremy Clarkson til å lansere sitt nye gårdshow, har allerede sin egen fan-konto på Twitter, og selv om aksenten er for tykk, må mange seere kjøre underteksten.

I følge Top Gear-stjernen stjal 72 år gamle Gerald Cooper showet med den 21 år gamle junior gårdskaren Caleb Cooper, og paret har tilsynelatende vunnet hjertet av landet for ikke å la Clarkson unnslippe noe tull.

Amazon Prime Serien følger et seriøst og ofte morsomt år i livet til Storbritannias mest usannsynlige bonde og hans team, da de i flere tiår sliter med dårlig jordbruksvær, uregjerlige dyr, ikke reagerer avlinger og et uventet utbrudd på Clarkson’s Farm i Chipping Norton, Cotswolds. .

Clarkson avslørte nylig at Geralds morsomme oppførsel fikk ham til å lage showet.

Han sa til Farmer Weekly: ‘Han er en slik karakter, jeg vet at han kommer til å bli den beste på TV.’

Gerald har høstet høsten på gården i 50 år, og ser ut til å ha et jevnt smil om munnen.

På et morsomt møte hjelper Gerald imidlertid Clarkson med å høste avlingene, men toppgirpresentanten kunne ikke forstå ham på grunn av sin tette vestlige aksent.

Noen avlinger ble bortkastet fordi Clarkson ikke klarte å beholde Gerald.

Clarkson avslørte nylig at Geraldine (bildet) ble inspirert til å lage et morsomt atferdshow

Gerald har høstet høsten på gården i 50 år, og ser ut til å ha et jevnt smil om munnen

Clarkson sa til Oxford Mail: ‘Det er greit hvis du ikke kan forstå hva han snakker om, for han snakker vanligvis om Manchester United.

‘Han er fantastisk. Vi har kjent hverandre veldig lenge. Han er 72 år, har aldri vært ute av landsbyen, men har jobbet på denne gården i 50 år. Han er en utmerket tørr steinmur, som er en døende kunst. ‘

Gerald har skapt så stor opprør blant publikum at han allerede har sin egen fan-konto på Twitter hvor folk kan legge ut favorittklipp om ham fra showet.

Dens biografi sier at det var en ‘fan-beretning om legenden om Gerald Cooper’.

Gerald har vunnet en hær av fans, 21 år gamle Caleb Cooper, til tross for å ha et navn som ikke regnes som et forhold.

Når vi snakker rett ut, har 21 år gamle Caleb Cooper gjentatte ganger filmet Mr Clarkson iført kostyme under Clarksons hit-serie, og erklærte fritt i dag at millionærsjefen “irriterer meg så mye”: “Jeg er virkelig sjefen”.

Mr Cooper, som er født og oppvokst i Cotswolds, forlot ikke området før etter showet, og kunne ikke lenger være fra Chipping Norton-suiten som Clarkson er medlem av.

Men han hjalp den tidligere topputstyrspresentanten og amatørbonden med å fange gården på 1000 mål i Oxfordshire, og paret ble en TV-duo.

I dag snakket Caleb til ITV’s This Morning: ‘Jeg er virkelig sjefen. Det er veldig vanskelig å jobbe med ham – han hører ikke på meg – men det gode er at han har en reell interesse for jordbruk. Men ja, han hørte ikke, det er derfor du ser at jeg roper på ham, jeg er veldig sint når han gjør noe galt ‘.

Mr Cooper sier at stjernen er sjefen og vennen hans, men showet avslører at de har et brennende forhold, og Clarkson forveksler ofte Lamborghini-traktoren han kjøpte til åkrene sine, og Caleb synker noen ganger i fortvilelse.

I løpet av et av de morsomme øyeblikkene av sesong 1 av Clarkson’s Farm, Amazon Prime-showet, gir Caleb ham kostyme når Jeremy på mirakuløst vis ikke klarer å fange såavlingene.

En sint Caleb roper på ham: ‘Du kommer ikke til å ha kjørespor – så når jeg kommer til å sprøyte og gjødsle det, hvordan vet jeg hvor jeg skal kjøre?’

Da Clarkson lovet å gjøre det “akkurat” nå, fortsatte Caleb sint: “Nei, det er for sent. Du er så vridd.

‘Du slo det ikke rett. Det er like rett som en rundkjøring, roper han.

21 år gamle Caleb Cooper må takle en av Mr Clarksons farmfeil på showet

Clarkson, kjent for sin aggressive mentalitet som var vitne til å bli sparket av BBC for å ha slått en toppgirprodusent, sier ydmykt: “Jeg lærte min leksjon nå og vil aldri gjøre det igjen” lovet å kjøpe en øl for hans unge gebyr.

Showet har virket litt lite fokusert i de siste episodene, med hundrevis av Jeremy Clarkson-fans som ankom gården hans i håp om å møte ham i løpet av helgen.

Åpningen av Clarksons berømte Tidley Squad-gårdsbutikk har forårsaket forvirring for landsbyboere som er mer vant til kyr enn for trengsel.

Lokalbefolkningen ble forferdet etter at bildene ble utgitt da hundrevis av biler samlet seg på veiene i nærheten.

Hundrevis av Jeremy Clarkson-fans kom ned på gården hans i Oxfordshire i håp om å finne ham i helgen.

Innbyggerne i Chadlington ble forferdet da store køer dannet seg på de generelt stille landeveiene i Cotswolds landsbygd.

Showets brølende suksess – og Clarksons berømte Dittle Squad gårdsbutikkåpning – har etterlatt landsbyboerne mer vant til kyr enn folkemengder.

Noen skrev på et lokalt Facebook-forum: ‘Unngå å gå hvor som helst i nærheten av gården Butikk Tidley Squad, hele veien er sperret igjen, men dårlig stoppet folk som ikke kan gå noe sted på rampen på 60 mph.’

Andre advarte om at overbelastning på stedet var en ‘ulykke som ventet på å skje’.

‘Clarkson bryr seg ikke i det fjerne. Jeg håper han smiler til oss alle bak butikken, sa den tredje personen.

Nødetatene ble kontaktet da bilder av de resterende hundre bilene på siden av veien dukket opp.

En talsmann for politiet i Thames Valley sa: ‘Myndighetene har mottatt rapporter om overbelastning på veiene i Satlington.

‘Offiserer var til stede på stedet, men ingen forbrytelse ble begått.

‘Vår nabolagsgruppe for området er klar over situasjonen.’