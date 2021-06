Den anerkjente havforskeren og den tidligere NOAA-sjefen Jane Lubchenco vil tale ved eksamensseremonien i 2021

pressemeldinger

Den anerkjente havforskeren, University of Washington alumna, og tidligere direktør for National Oceanic and Atmospheric Administration, Jane Lubchenco, vil holde UW 2021 virtuell startadresse 12. juni.

Lubchenco, nå professor ved Oregon State University, ble nylig utnevnt av president Joe Biden til en nyopprettet historisk stilling som visedirektør for klima og miljø i Det hvite hus Kontor for vitenskap og teknologipolitikk, som er forhøyet presidentens kabinett. Hun var sjef for NOAA og underhandelsminister for hav og atmosfære fra 2009 til 2013 under Obama-administrasjonen.

“Vi er veldig stolte over å ha Dr. Jane Lubchenco blant våre alumner, og vi er glade for at hun er årets eksamensleder,” sa University of Washington President Ana Mari Cauce. “Som forsker og politikkekspert illustrerer hun hva kandidatene våre sannsynligvis vil strekke seg etter, og når vi ser på en mer håpefull fremtid, gjør hennes optimisme og overbevisning henne til den ideelle personen til å dele sin erfaring og perspektiv.”

The Washington Post anrop Lubchenco en av de “fremste kvinnene innen klimavitenskap.” I følge The Post, etter å ha ledet NOAA, var hun det amerikanske utenriksdepartementets første vitenskapelige utsending for havet, og tjenestegjorde fra 2014 til 2016, og ga råd til høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, en gruppe som samler 14 statsoverhoder. og regjeringen i Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau og Portugal for å forplikte seg til bærekraftig bruk av havet.

Det vitenskapelige tidsskriftet Nature kåret Lubchenco til sin første “Årets nyhetsskaper” i 2010.

“Jeg er glad for å være hovedtaler for min alma mater’s klasseeksamen i en tid da den friske energien og talentene i hans generasjon er presserende nødvendig for å møte de mange utfordringene vi står overfor,” sa Lubchenco. “Klassen fra 2021 har vist mot og vilje til å oppgradere under pandemien, og det er en ære for meg å hjelpe dem med å starte neste fase av reisen.”

Lubchencos hovedarbeid har fokusert på klimavitenskap. Han har tjent mer enn 20 æresgrader, var MacArthur-stipendiat i 1993 og har fått mange andre utmerkelser.

Lubchenco oppnådde en mastergrad i zoologi fra UW i 1971. Han fikk sin bachelorgrad fra Colorado College i 1969 og oppnådde doktorgrad i marin økologi fra Harvard University i 1975.