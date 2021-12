Den ansatte fikk sparken for å ha nektet å dele en generøs godtgjørelse på over 3500 euro.

Ryan Brand, som jobber som servitør på en restaurant i Arkansas, fortalte lokale medier 5 Nyheter Han var en av kun to ansatte som ventet til festen på 40 personer var over og mottok en sjenerøs 2200 dollar i kontanttips. “Jeg ble så sjokkert og overveldet av takknemlighet da jeg skjønte hva han saSa Ryan.

Etter 20 minutter fortalte Even And Taps ledelse at hun bare kunne ha 20 % tips og dele det med andre ansatte. “Da jeg fant ut at jeg ikke kunne beholde det, var det litt deprimerende og forvirrende fordi vi vanligvis ikke deler tipsene våre.“Sa Brand.

Festarrangøren – Grand Wise, hadde sendt tekstmeldinger til Ryan og hans medarbeidere på forhånd og spurt om deres tipspolicy for restauranten – han ble varslet. Deretter ba han de to hushjelpene om å returnere restauranten i sin helhet.

Restauranten gikk med på å refundere, men noen dager senere ble Ryan sparket over telefon. Restauranten sa 5 Nyheter det “Den oppsagte hushjelpen fikk ikke sparken fordi Dip valgte å beholde pengenee”, og tipsdeling er en vanlig praksis på restauranter.