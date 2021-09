Den argentinske sjefen Lo Celso og Romero forsvarte i Tottenham -striden om Brasil

Argentinas hovedtrener Lionel Scaloni har kommet sine spillere til unnsetning etter å ha sett VM -kvalifiseringen mot Brasil stoppet i første omgang.

Spillet finner sted i Sao Paulo, Bare ti minutter senere ble det stoppet da flere politifolk og helsepersonell entret banen Local Govt -19 for å arrestere fire spillere for brudd på isolerte ordre – tilstedeværelse av personer det er snakk om Stimulerer tvillinger Christian Romero Og Unge Lo Celso, Samt Emiliano Fuentia og Emiliano Martinez.

Regjeringsregler i Brasil krever at enhver person som kommer inn i landet fra Storbritannia, skal observere en 14-dagers periode med selvisolasjon.

Tottenham -sammenkoblingen ser ikke ut til å gjøre det, blant påstander om at fire spillere kan bli deportert, noe som kan være årsaken til kampens suspensjon.

Imidlertid har Scaloni antydet at hans spillere eller ansatte ikke skal klandres, og at det ikke er noen tvil om å gå videre.

Han sa: “Vi har ikke blitt informert om at de ikke kommer til å spille i turneringen. Vi er brasilianske fotballspillere som ønsket å spille i turneringen. [did] Til og med.

“Det burde vært en fest for de beste spillerne i verden. Som trener vil jeg at det argentinske folket skal forstå at jeg må beskytte spillerne mine.

“Det er veldig trist for meg. Jeg leter ikke etter en skyldig. Hvis noe skjer eller ikke skjer, er dette ikke tiden for å gjøre det.

I mellomtiden uttrykte også Claudio Tobia, president i det argentinske fotballforbundet, sin mening og foreslo at alle Covit-19-protokoller skulle følges som forventet.

Han sa: «Det som skjedde i dag er uheldig for fotball, det er et veldig dårlig bilde.

“Fire personer kom inn for å avbryte spillet for å komme med en kunngjøring og ba spillerne gå til garderoben.

“Du kan ikke snakke om løgn her fordi det er en helselov som alle søramerikanske turneringer spiller.

“Helsemyndighetene i hvert land har godkjent protokollen som vi følger fullt ut.”