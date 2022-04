Den belgisk-italienske skuespillerinnen Catherine Spock er død i en alder av 77 år

Ifølge italienske medier led han av hjerneblødning i 2020 og døde på en romersk klinikk.

Catherine Spock, en av «grunnleggerne» av Europa, ble født 3. april 1945 i Bologna, Frankrike, datter av den belgiske manusforfatteren Charles Spock og den franske skuespillerinnen Claudie Cleves, svigerdatteren til den tidligere belgiske statsministeren Paul- Henri Spock. -Pillancourt. De vestlige forstedene til Paris.

Hun turnerte med Jack Becker («Le trou») før hun flyttet til Italia, hvor hun ble skuespillerinne og stjerneprogramleder på kino og TV.

«Jeg ønsket ikke å bli skuespiller, men jeg ville ikke være en tradisjonell danser. Dessverre var jeg veldig høy på den tiden. Men å gjøre denne jobben reddet meg,» sa han etter å ha blødd i et av sine siste intervjuer.

Han dukker også opp i Dino Riccis «The Fanferon», Tario Argentos «The Nine-tailed Cat», Henry Verniuls «Weekend à Judecode» eller Monica Wittys «Scandal Secret». Til sammen skal han spille inn 80 filmer for kino og TV.

Spesielt sangeren spilte inn «Quelli della Mia Etta» i 1963, en tilpasning av Franுவாois Hardys Dous les Carsons et les Filles.

Han dedikerte seg til TV som programleder / programleder på 1980-tallet og dukket opp på reality-TV-programmer på 2000-tallet. Fra 1988 til 2002 var hun vertskap for et «talkshow» for kvinner på Roy 3, hvor hun tok imot Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Isabel Allende og Ornella Mutti.

«Farvel til erotikken og opprøret», svarte det store dagbladet La Repubblica mandag.

På Twitter hyllet festivalpresidenten i Cannes, Pierre Lescure, hans «ungdomlige og uavhengige skjønnhet», mens forfatteren Henry-Jean Cervat berømmet ham som «den evige ungdom av italiensk kino».

«Heltinnen av heftige vitser, der hennes ville sjarm og bomben hennes gjorde underverker, hun avslører Pepsi med det strålende eposet om Dolce Vita,» skrev han.

I Italia snakket kulturminister Tario Francisini om «en utvalgt, kultivert og elegant kunstner som fant et hjem i landet vårt og elsker ham».