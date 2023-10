Den belgiske cupen har allerede reddet Charlerois sesong

Hvert år, i starten av eventyret, er det den samme historien. Samme glød. Det samme nedgravde håpet dukker opp igjen. Hva om det var i år? Hva om Charleroi kunne fullføre de fem trinnene som skiller ham fra drømmemålet? Det første trofeet i sin nesten 120 år lange historie, den belgiske cupen har aldri blitt nådd til tross for to finaler (1978 og 1993).

I dag er vi langt fra det. En tur til Thes Sport Tessenderlo (8. i National 1) kan ikke tape noe på kunstbanen. «Selv om vi gjorde de to siste treningsøktene våre på dette underlaget på Marcinelle, måtte vi tilpasse det, Felice Mazzù forklarte denne mandagen. Dette er et lag med størrelse i forsvar, kvalitet og tempo på flankene. Som vi gjør alle divisjon 1-lag, analyserte vi dette laget veldig intensivt. Vi bør ta dette på største alvor.

Ikke Ogre of This Sport National 1, men Sam Vanaken (bror til Brugge-spiller Hans), Marnick Vermijl (som trente på Standard før han flyttet rundt i Manchester United, og hvis bror spiller for laget) eller Ibrahima Sori Pa, som ledet Massey i sin første sesong i Union SG.

Felice Mazzù krysset armene under Charlerois nederlag (2-0) på Eupen sist lørdag. ©DHA

En forvirrende tilnærming med den siste fiaskoen

Sist lørdags nederlag på Eubon (2-0) endret uunngåelig tilnærmingen og dynamikken til dette første Carroll-møtet i cupen. Massey gjenkjente dette: «Ja, det endrer ting. Men det som var klart i tankene mine før Eubon var å ikke gjøre en hel syklus for cupen. Treneren ble lagt til, og bekreftet at Kofi ville spille. Vi har allerede sett at for mange sykluser kan være skadelige.

Derfor bør denne tirsdagen Sporting presentere seg med varsomhet, seriøsitet og ekspertise, med ca 400 supportere og en kombibil endelig avlyst av den lokale presidentens nåde. Fordi trofeet kan være den eneste måten å redde en sesong der Charleroi ikke vil konkurrere om en topp 6-plass. To uker etter at han modig kom seg ut av krisen, ville en ulykke i Limburg kastet den inn i den igjen.

Takk for den siste seieren… til Theodoric

Men Charleroi visste nok bedre enn noen andre at motstanderen ikke kunne undervurderes.

Trenger vi å huske at Sporting ble eliminert på dette stadiet av konkurransen mot Serayings B-lag (4-1) for ett år siden, og Lomel (D1B) på straffer forrige sesong?

Den siste Karolo-seieren i cupen går tilbake til februar 2021: 1-0 mot Westerlo (den gang i D1B) takket være et mål fra Lukas Teodorczyk (hans eneste mål i en Karolo-trøye).

En annen gang.

Ruten til King Badoins stadion har imidlertid ikke endret seg.