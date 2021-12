Den belgiske forskeren Bruno Clerckx mottok den prestisjetunge Blondel-medaljen for sitt arbeid med smarttelefondataoverføring

Tidligere tok nedlasting av data til smarttelefoner noen ganger lang tid: dette er assosiert med multi-antennesystemet, som betyr at de overførte dataene går gjennom flere releer før de når mottakeren. Men i flere år gjorde algoritmen det mulig å synkronisere disse antennene: dermed kunne datahastigheten øke og dataene kunne ankomme lettere. Denne algoritmen er arbeidet til UCLA-forsker Bruno Clerks. Mandag ble han tildelt den prestisjetunge Blondel-medaljen, som belønner eksepsjonelt arbeid innen elektronisk teknologi, av Society for Electricity, Electronics, Information and Communication Technologies (SEE), med base i Paris.

I følge dette selskapet laget Bruno Clerckx “Eksepsjonelle bidragBemerkelsesverdig i akademia“Takket være hans arbeid i multi-antenne (MIMO) trådløse kommunikasjonssystemer og kraftoverføring. “Bruno Clerckx sitt arbeid avslørte viktigheten av samspillet mellom kanalmodellering og signalbehandling for utformingen av MIMO-systemer.‘, ifølge EDC. Den identifiserer at hennes oppfinnelser har blitt hyllet over hele verden og brukt i 4G- og 5G-kodingsteknologier.