Den belgiske nasjonalbanken tapte 580 millioner euro i 2022 | Økonomi

Gitt disse resultatene vil BNB betale et minimumsutbytte på €1,5 per aksje, men «ingen andre utbytte tildeles for regnskapsåret 2022.» BNB forventer også at resultatene vil holde seg i minus de neste årene. BNB-grunnscenarioet, men underlagt betydelig usikkerhet, anslår et kumulativt tap på 10,8 milliarder euro over en femårshorisont.